Stefan oli raadios saatejuhi rollis: see oli väga äge, mulle meeldis!

Mitmekordne Eesti Laulu superfinalist Stefan tõi avalikkuse ette oma viienda singli «Oh My God» koos muusikavideoga. Laul on kirjutatud koostöös produtsent Karl-Ander Reismanniga.

Stefan kirjutas algselt selle loo oma elukaaslasele ning esimeseks pealkirjaks oli «Victoria». Hiljem küll töö käigus ja Victoria soovitusel loo sõnad ning pealkiri muutusid. Loo muusikavideos on näha, kuidas armastus kellegi vastu võib viia mehe hullumise ääreni. Laulu muusikavideos võib näha filmist «Talve» tuttavat näitlejat Henessi Schmidti. «Henessi on väga salapärane neiu, teda soovitas videosse klipi režissöör Alice Aleksandridi. Tean, et Henessi mängis kodumaises mängufilmis «Talve», kuid kahjuks ma pole seda ise veel näinud. Nüüd tahan kindlasti ära vaadata, seda filmi väga kiidetakse,» lisas muusik.