Eestis toimuva WRC-etapi heaks panustab üle 2500 inimese

Eestis toimuvad autoralli maailmameistrivõistlused 4.–6. septembril. «Kogu meie tiim on selle sündmuse nimel panustanud ligi kümme aastat, oleme hetkel kõik väga õnnelikud! Ma loodan, et see on ka Eestile laiemalt väga tore ja hea sündmus,» rääkis Urmo Aava raadiole Elmar.

Aava tunnistas, et aimas rallisõpradele mõeldud head uudist juba kuu aega varem. «Teadsin jah juba kuu varem, et suure tõenäosusega see etapp meile tuleb, kuid reaalselt selgus kõik ikkagi lepingu allkirjastamise hetkel, kui olime kõik ühiselt suure laua taga,» mainis korraldaja.

«Minu töös on hetkel kõige olulisem sünkroniseerimine - et kõik institutsioonid omavahel töötaksid. Me räägime siin Rahvusvahelisest Autospordiliidust, live- ülekande promootorist ja Rally Estonia tehnilise korralduse tiimist. Siia juurde oleme lisanud ka Anti-Covid meeskonna, mis on oluline viiruse kontrolli seisukohalt, siia alla kuulub kindlasti ka Terviseamet. Kõik need institutsioonid on vaja koos töötama panna ja ma näen, et see täna õnnestub küll väga kenasti,» sõnas Aava.

Aava sõnul töötab etapi ettevalmistuse juures juba ligikaudu sada inimest. «Need sadakond inimest on siis erinevate tiimide ja asutuste juhid. Kuid suures plaanis panustab etapi toimumisse üle 2500 inimese. See kõik on üsna huvitav väljakutse,» lisas etapi korraldaja.

Ralli tarvis on maha märgitud 232 kilomeetrit Lõuna-Eesti teid. «Me läksime üsna kindlast teed. Oleme välja valinud neid piirkondi ja kiiruskatseid, mida oleme ka varasemate aastate jooksul Rally Estonial kasutanud. Tõsi küll, natuke oleme liikunud ka Elva poole. Kuid üldiselt on kõik katsete piirkonnad meile teada, lisandunud on vaid mõned uued lõigud,» märkis Aava.

«Võrreldes eelmiste aastate Rally Estonia üritustega, tänavu on peamised ümberkorraldused seotud Covid-19 temaatikaga. Kohapealset vaatamist tuleb kindlasti seekord piirata. Väga tugevalt on fookuses inimeste liikumise reguleerimine. Grupid peaksid koos püsima ja liikuma kindlat marsruuti pidi. Kuid leian, et lõppkokkuvõttes on see hea, sest see aitab ka sportlikku võistlust hoopis paremini läbi viia,» lisas Aava.