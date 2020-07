Vaimulik Jaan Tammsalu ootab Eesti artistidelt rohkem emakeelseid laule

Jaan Tammsalul on kaks õpitud eriala, lisaks vaimuliku elukutse omandamisele on ta õppinud ka Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumis ehitusmeistriks. Pealtnäha erinevad valdkonnad moodustavad Tammsalu sõnul siiski suurepärase terviku. «Need on omavahel nii heas sünteesis olnud ja nii läbi elu. Jumalal on huumorimeelt ja ettenägemisvõimet. Ta näeb kakskümmend käiku ette, meie näeme vaid esimest käiku ja haarame tihti vaid selle järgi. Olen harjunud Jumalat usaldama, tal on aina imesid varuks,» rääkis Tammsalu.

Tammsalu mõtiskles muusika ja selle esitluse olemuse üle, seejuures lisades, et muusika puhul on olulisemaks nüansiks südamlik ja pühendunud esitusviis. «Välismaiste lauludega on tihti nii, et me ei süvene üldse sõnadesse. Laseme lihtsalt asjal minna. Kuid vahel on sõnad nii tohutult olulised...ja kui need veel viisiga hästi kokku kõlavad, siis ongi nii-öelda jackpot! Mulle meeldivad lauljad, kes teavad, mida nad laulavad ja mõtlevad samas ka sõnadele kaasa. Ma tihtipeale ütlen artistidele, et miks nad ei laula üht või teist lugu hoopis eesti keeles....nad ütlevad siis tavaliselt, et inglise keeles on kergem laulda. Minu meelest on aga inglise keeles kergem laulda neil, kes ei taha laulu sõnadest mitte midagi teada,» tunnistas vaimulik Tammsalu.

«Minu lemmiklugude valikus on need lood, mis on mind sügavalt puudutanud ja jäänudki puudutama. Mõnikord on kirikulaulude kohta öeldud, et peaks ka uuemaid laule sisse arvama. Üks inglise hümnoloog on öelnud, et kui laul pole 150 aastat vastu pidanud, ei peaks teda üldse kiriku palve- ja lauluraamatusse panema. «Juulikuu lumi» on kahtlemata tore laul, kuid kas seda lauldakse ka viieteist aasta pärast, ma ei tea. Sellised «hetkeks tähistaevas lahvatavad tulevärgid» on toredad, kuid mõne aja pärast meie järeltulijad kehitavad õlgu ja ütlevad, et lugu on kuidagi naiivne. Siin laulude valikus on laulud, mis on ajaproovile vastu pidanud,» täpsustas Tammsalu. Lugude valikuga saab tutvuda alljärgnevalt:

1. Gennadi Podelski, Heldur Karmo «Mõtisklus» (esitaja Georg Ots)

«See lugu on kuulsaks lauldud Georg Otsa poolt. Laul on nii sügavale mu hinge puurinud. Alles hiljuti tsiteerisin selle laulu ridu ühel matusel ja nägin, kuidas see inimesi üllatas. See lugu kõlas ju suure osa Nõukogude ajast. «Igas hetkes peitub head ja halba....sääl kus lõppeb, seal ka algab tee», see on uskumatu, millised on Heldur Karmo sõnad ja kui kaunis on Podelski loodud viis. See on imeline laul - tõeline meditatsioon ja palve,» jagas Tammsalu.

2. Tõnis Mägi «Vaikus valguses»