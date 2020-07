Trad.Attack! jälle esinemiste lainel: muusikalises mõttes taas avanemine on tõeliselt suur rõõm

Muusik Sandra Vabarna, Tõnu Tubli ja Jalmar Vabarna muljetasid kevadise eriolukorra aegsest musitseerimisest. Sandra Vabarna tunnistas, et tema jaoks polnud see periood sugugi inspireeriv ja pilli ta praktiliselt kätte ei võtnudki. Seevastu Tõnu Tubli leidis hetki ka muusikainstrumentide keskelt. «Minu jaoks oli garantiiniperiood üks pikemaid pause, mida ma üldse oma teadliku trummari karjääri jooksul teinud olen. Paar korda ma tegelikult murdusin ja läksin ikkagi hilisõhtul prooviruumi pilli mängima,» sõnas Tõnu Tubli.

«Minul oli garantiiniperioodil aga nii, et kui muidu ei jõua kodus pilli kätte võtta, siis koroona ajal hakkasin oma kitarrikooli tegema. Sellega seonduvalt hakkasin ka iga päev kitarri mängima! Mul kujunes välja isegi rutiin, et igal hommikul pühendan vähemalt viisteist minutit, et midagi uut luua. Ma arvan, et kirjutasin eriolukorra ajal umbes kahe plaadi jagu uut muusikat. Nüüd on aga teine jama - pole enam vaba aega neid viimistleda. Loodan aasta lõpus selleni jõuda. Isegi Trad.Attacki! jaoks oli nii mõnigi hea rifi idee,» tunnistas Jalmar Vabarna.

Trad.Attack! andis möödunud nädalavahetusel eriolukorra järgse kontserdi ja see toimus «Trad.Fest!'i» nime all. «See oli väge äge tunne. Tuleb tunnistada, et kerge ärevus oli isegi sees. Olime laval nagu esimest korda. Emotsioone oli nii palju, oleksin rõõmust tahtnud isegi nutta. Nii tore oli näha publiku hulgas rõõmsaid nägusid, tunne oli tõesti eriline. Sain aru, et just nende ilusate hetkede pärast me oma loomingut teemegi,» rääkis Sandra Vabarna.

«Kuigi ilm oli festivalil küllaltki heitlik, siis oli ikkagi mõnus üritus. Me kõik oleme olnud paar kuud enese isolatsioonis, see oli mingis mõttes ka kasulik. Kuid nüüd nähes läbi esinemise uut avanemist, siis rõõm oli tõesti igapidine ja vastastikune. Kuna ma esinen laval tagaridades, siis minu jaoks on oluliseks indikaatoriks tehniliste töötajate töö. Isegi meie vaikne ja tagasihoidlik valgusmees pani lampe üles rõõmsalt, lõbusalt ning jutustades. See oli minu jaoks eriline tõdemus, et kõik on väga hästi,» lisas Tubli.

Bänd esineb 11. juulil Tallinnas Lauluväljaku pargis ning 15. juulil Tartu Aparaadi tehases. «Kõige olulisem on see, et saame publikule oma uut muusikat mängida, mida oleme nii kaua vaka all hoidnud. Oleme kaks aastat teinud uue plaadi nimel tööd, kuid need lood hakkavad alles nüüd elama,» rääkis Jalmar Vabarna.

Uusi esinemisi on veelgi, ürituste toimumisaegadega saab tutvuda SIIN.