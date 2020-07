Haara piknikukorv kaasa ja mine naudi head muusikat! Tulemas on piknikukontserdid üle Eesti!

Juulis ja augustis on toimumas Birgit Sarrapi, Tanja Mihhailova-Saare ja Mihkel Mattiseni piknikukontserdid. Raadio Elmar LIVE stuudios esitasid nad kauni versiooni ansambli Jam kunagisest hitist «Ainus tee». Lisaks tuli ettemängimisele popurrii suvise kontsertprogrammi parimatest paladest.

«Need ei olegi lihtsalt traditsioonilised kontserdid. Võtame seekord oma söögid ja joogid kaasa ning korraldame muusika saatel ühise pidu-pikniku. Ühes piknikukorvis võiks olla midagi värsket...näiteks marjad või puuviljad, lisaks võib ka midagi maitsvat kaasa küpsetada. Muidugi kuulub väike jook asja juurde, kuid selle valik on juba täiesti enda maitseasi,» rääkis Birgit Sarrap tänavu suvel toimuvast piknik-kontsertsarjast.

Tanja Mihhailova-Saar lisas, et fännid võivad kohale tulla ka ilma piknikukorvi ning muru-tekita, sest kontsertkohtades on olemas ka tavatoolid. «Kõik võib-olla ei viitsigi endale pikniku asju kaasa pakkida, võib julgelt kohale tulla ka ilma nendeta. Kõik on võimalik, võtke kasvõi oma toolid või voodi kaasa....või tulge lihtsalt niisama,» naeris ta.

«Tegelikult on ka kohapealt võimalik sööke ning jooke osta, seega variante on palju. Oluline on see, et publik end hästi tunneks,» lisas Mihkel Mattisen.

Suvine kontsertprogramm on põnev ning sisaldab muusikute sõnul tõeliselt magusaid palasid. «Kava on eriti huvitav, laulame seekord üksteise lugusid. Ka Mihkel laulab palju. Tutvusin ettevalmistuste käigus Mihkli varasema loominguga, tuleb tunnistada, et ma polnudki kõiki Jam'i lugusid varem kuulnud. Õppisin need ka ise nüüd pähe. Ma esitan muuhulgas ka Birgiti loo «Et uus saaks alguse», kuid teen seda venekeelses ettekandes,» avaldas Mihhailova-Saar.

Sarrap lisas, et piknikukontserdite kava on teistlaadne kui The Swingers traditsiooniline repertuaar. «Meil oli möödunud aastal Tartus üks esinesime, kus olin laval vaid Tanja ja Mihkliga. See oli väga huvitav vaheldus ja tundsime, et peaksime midagi sarnast uuesti tegema. Sealt samast tuli ka piknikukontserdite korraldamise põhjus. Teeme natuke teist muusikat ja esitame seda hoopis teistlaadses võtmes. Meile endile meeldib selline lähenemine väga,» tunnistas Sarrap.

Birgit Sarrap, Mihkel Mattisen ja Tanja Mihhailova-Saar raadio Elmar LIVE stuudios FOTO: Raadio Elmar

Piknikud toimuvad:

17 .juuli Saaremaa, Karujärve

19. juuli Türi, Murumoori park

21. juuli Kuremaa Lossihoov

23. juuli Tartu Laululava Helila

24. juuli Reiu Puhkekeskus

25. juuli Põltsamaa Lossihoov

26. juuli Võru Kandle aed

31. juuli Tallinn, Maarjamäe lossi õu

1. august Vastseliina Piiskopilinnus

2. august Haapsalu Piiskopilinnus

9. august Rakvere Vallimäe Foorum

6. august Laitse Graniitvilla