Inga Lunge usub, et tema suvine tippsündmus on seotud peagi algava muusikaliga

«Usun, et nende muusikalide ettekandmisest tuleb üks imeline aeg! Etendused toimuvad Kiidjärve pargis Põlvamaal, mis on Taevaskoja lähedal. Meil on koos väga vahva kamp. Kõikidest nendest näitlemise emotsioonidest jääb alles kindlasti vägev tunne,» rõõmustas Inga Lunge, kui rääkis suvisest muusikalist «VANA KLAVER ehk suusabaasis on tantsupidu».

Lunge täpsustas, et lavastuses on lauludel suur kandev roll, kuid tegu pole tavalise kontsertiga. «Laulude esiplaanil on tugev lugu, mis on kirjutatud Ott Kiluski poolt. See materjal on dramaturgiliselt väga rikas. Me vaatame Kalmer Tennosaare lapsepõlve, noorusaega, kuid ka vanemasse ikka. See tegevus toimub läbi erinevate tegelaste, kes tema elus teatud etappidel figureerisid. Iga natukese aja tagant kõlavad väga ilusad laulud,» lisas ta.

«Meil on lavastuses fantastiliselt kaunid tantsutüdrukud! Grupi on ilusasti liikuma õpetanud koreograaf Britt Kõrsmaa, keda eestlased teavad ERR'i «Eesti mängust». Lisaks professionaalsetele tantsijatele teevad liigutusi ka kõik näitlejad. Meestega näeme küll natuke rohkem vaeva...Peeter Oja ütleb proovides, et «ei ole tarvis, küll ta pärast teeb», kuid oleme saanud ikka õnneks kõik kaasa tegema. Muusikat mängib meile Siim Aimla bänd. Kogu asja ümber on palju show elemente,» lubas Lunge.

«Olen veel nii noor, et Kalmer Tennosaart ise oma lapsepõlvest ei mäleta. Kuid tean teda pildiliselt ja olen ka huvitavaid lugusid kuulnud. Minust veidi vanemad inimesed mäletavad kindlasti Entel-Tenteli aegasid, kus Tennosaar saatejuhina kaasa tegi. Tänu lavastuse ettevalmistusele olen tema kohta palju uut teada saanud. Meiega on ühes pundis Liina Tennosaar, kes on Kalmer Tennosaare tütar. Liina on proovides rääkinud nii toredaid lugusid oma lapsepõlvest ja isast. Kõikide nende lugude põhjal tundub, et Kalmer oli üks väga muhe ja vahva mees. Ta on läbi selle õpitud materjali ja Liina juttude mulle väga armsaks saanud,» tunnistas Inga Lunge.