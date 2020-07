Milline on parim koht ujumiseks, mõnusaim suvejook ning ilusaim suvelaul? Indrek Ventmann rääkis oma lemmikutest

Indrek Ventmann oskab Eestimaa suve nautida! Lisaks sellele, et ta esitles hiljuti oma värsket suvehitti «Kolm kuud päikest», jagas ta raadioeetris vihjeid oma südasuvistest lemmikutest. Tutvu siin:

Lemmik suvetemperatuur: õhk 26 °C ja vesi 21 °C, vesi peab alati keha jahutama!

Lemmik suvejook: alkoholivaba Mojito

Lemmik suvegrill: klassikaline äädika šašlõkk

Lemmik suvine ujumiskoht: Pühajärv

Läbi aegade lemmik suvelaul: Curly Strings «Kauges külas»

«Iga Eestimaa inimene tahab meie laiuskraadidele natuke rohkem päikest ja rõõmu - minu uus lugu sellest teemast räägibki. Usun, et see laul mõjub justkui päikese loitsuna,» märkis Ventmann uue suvehiti kohta, mille kaasautoriks on Allan Kasuk.

«Oleme Allaniga dünaamiline duo. Eks ikka erimeelsusi tuleb ka meil ette, kuid töötame ikkagi ühise eesmärgi nimel. Antud suveloo ideeline pagas oli valmis juba tänavu veebruaris, tahtsime, et sellest tuleks mõnus suvine saatja. Kuid pärast koroonalainet on antud laulusõnad saavutanud veelgi sügavama tähenduse. Tekst ju soovitab nautida Eestimaa suve ning külastada kauneid kohalikke paiku. Eestis on märkimisväärselt palju ilusat, mida vaadata ja uudistada,» lisas Ventmann.

Loo video on salvestatud Tartus ja vilksamisi on näha ka kaunis Emajõgi. «Kuna oleme Allaniga mõlemad Tartu poisid, siis mõtlesime, et miks mitte kasutada videos kohalikku kaunist sümbolit. Võtte käigus oli plaanis minna ka ujuma, kuid vesi oli liiga külm tol hetkel. Tuleb tunnistada, et armastame soojemaid temperatuure,» muigas Ventmann.