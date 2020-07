Henrik Normann: armumine on nagu koroonaaeg, sinu ümber peatub kõik!

Henrik Normann naerutab ka sel suvel kaasmaalasi ja seda paljudes Eestimaa paikades. Koos lavapartneri Marika Koroleviga tuleb taaskord esitusele lavastus «Pimekohting». Kaks näitlejat vahetavad käigupealt kostüüme ja parukaid ning astuvad üles kümnes värvikas rollis. Teksti autor on Ivo Parbus, lavastaja Rednar Annus ja kunstnik Riina Andresen.

«Armunud inimene halba ei näe - ei endas, ühiskonnas ega oma partneris. Elu on nagu lill. Armumine on heas mõttes koroonaaeg, kus peatub kõik! Armumise seisund on ka tervisele hea. Sul pole vaja endasse õgida ühiskonna negatiivseid asju sisse. Teisisõnu, kui oled armunud, siis sul on ainult üks objekt, millega sa tegeled ja sul pole aega kuulata, mida teised räägivad,» võrdles näitleja koroonaperioodi ning armumist.

Lavastuses «Pimekohting» mängivad Normann ja Korolev kumbki viis erinevat rolli. «Meie etenduse sisu põhjal on parim aeg tutvumiseks just koroonaperiood. Alguses suhtleb paarike interneti vahendusel ja pärast garantiiniaega saadakse kohvikus kokku....ja siis selgub tõde! Tuleb päevavalgele, et kas see, mida sa arvutis nägid, vastab ka reaalsele elule? See kõik on päris koomiline aspekt - pimekohtingule võib ilmuda armumisele määratud pruudi kandidaat või hoopiski äkki oma ema? Seda kõike saab tulla meie etendusele lustima,» muigas Normann.

«Ma lugesin kusagilt, et inimesed teevad juba aastatuhandeid ühtesi ja neidsamu vigu. Järelikult....need ei saa ju valed olla. Tõenäoliselt on ka elu selline, et tuleb ka neid vigu uuesti teha,» vihjas näitleja armumise ja suhetega kaasnevatele kogemustele ning vigadele.