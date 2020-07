Ansambel Köömes toob suvekontserdite lavale enneolematu energiaplahvatuse

Ansambel Köömes tegutseb aastast 2008, kui andis oma esimese kontserdi Saaremaal. Koosseisu kuulavad Aleksander Ots, Martti B. Tamm, Kaspar Kaljas, Bent Rushmore ja Rasmus Nurk. Bändi liikmed on erinevates kooslustes Eesti alternatiivmuusikas tegutsenud juba üheksakümnendate keskpaigast alates.

Tegijate sõnul annab bändile nägu ja värvi vahetu energia, kaasahaaravad rütmid ja mõtlemapanev lüürika. Nende üleastumised on alati kirgikütvad ja lavashowd skandaalsed.

Ots rääkis raadio Elmar päevaprogrammis bändi värskest albumist, mis kannab nime «Kosmose jõgi» ja on koosseisu neljas helikandja. «Salvestasime selle Raplas, Susi stuudios. Kõige kuldsemate kätega mees on seal Sten– Olle Moldau, kes on salvestanud enamus plaadil olevatest lugudest,» sõnas artist.

«Mul on nii hea meel, et meie värske lugu «Maria» on raadio Elmar kuulajate poolt hästi vastu võetud. Teie olete võtnud laulu edetabelisse ja andnud võimaluse sellel särada. Ilma Elmarita poleks seda juhtunud ja meil on kogu Köömese tiimiga siiralt hea tunne selle pärast. Aitäh kõikidele kuulajatele, kes on seda lugu tellinud ja kuulanud,» lisas Ots.

Ansambel annab suvel mitmeid plaadiesitluskontserte. 10. juulil on esinemine Haapsalu Kuursaalis. 11. juulil Pajusi Mudajooksu RockFestil ja 18. juulil Pärnu motoklubi Wildcars vabaõhualaval. «See energia, mis on meisse eriolukorra ajal kogunenud, nüüd laval plahvatab! Energiavahetus saab olema võimas. Olen täiesti kindel, et ka meie publikul on tekkinud suur janu muusika järgi,» sõnas Ots ja lisas, et bändil on suvel plaanis veel teisigi ülesastumisi.

