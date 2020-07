Toomas Lunge: lapsena ei sallinud, kui külamehed võsas akordioni töristasid

3. Põhja Konn «Uus ja vana» (Erkki-Sven Tüür / Juhan Liiv)

«See lugu esindab mitut asja korraga. Minu meelest on nii tohutult armas, et aastal 2020 viitsivad noored mehed mängida progerokki. Olen Põhja Konna suur fänn! Üksinda olemise hetkedel kuulan nende loomingut väga kõvasti, näiteks autos. Mulle meeldib ka InSpe ja Erkki-Sven Tüür...Erkki-Sveni loomingulisus on hämmastav. Vaimustav on see, et nad on siis pannud uue ja vana kokku. Tore, et just Erkki-Sven seda laulab, see on lihtsalt nii tema lugu. Ja veel kolmas tahk....see lugu on tegelikult puhas blues....mis on samuti minu üks salaarmastustest,» rääkis Lunge.

4. Ultima Thule «Videvik» (R. Sibul / V. Koržets)

«Riho Sibul on armas inimene, ta on andnud Eesti muusika jaoks nii palju! Olen nii pööraselt uhke selle üle, et meil on Eestis olemas üks päris rokkansambel - Ultima Thule just esindab seda päris ehtsalt. Vähesed maailma ansamblid on nii heal tasemel, pean silmas just vaimuerksuse tasemelt. Mulle meeldib Eesti roki juures see, mida alustas Ruja...ja Ultima Thule hoiab seda. Mitte kunagi ei ole nende laulude tekst lihtlabane. Tekstid on luulelised ja need on veel lisaks päris head! Mulle meeldib laul, mida kuulates avaneb pilt. See on nagu väike novell, mille kuulamine on nagu ilus hetk...seda saab tunda ja tajuda,» lisas Lunge.

5. Sven Grünberg «Wikmani poisid»

«Tahan rääkida ka Eesti Filmist ning selle muusika suurkujudest. Sven Grünberg on see mees, kellest siin ei saa üle ega ümber. Eestis on palju mehi, kes kirjutavad ilusat filmimuusikat, kuid Sven on vanameister. On kahju, et meie meeste filmimuusikat ei rakendata nii palju, kui võiks. Rääkides «Wikmani poiste» loost, siis see on geniaalne - kitarri saatel oboe ja kuidas leida helireast üles just need noodid? Olen ka ise kirjutanud filmile muusikat ja tunnistan, et see on üks vägev elamus, seal on visuaalne külg ju suureks toeks. See, et sa saad muusikat kirjutadades toetuda nii võimsale meediumile...see on nii vägev,» tunnistas Lunge.

6. Hele Kõrve «Olematu laul» (V. Ojakäär / L. Tungal)