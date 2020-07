Parimaks pulmabändiks valitud Bossenova liikmed kohtusid Georg Otsa muusikakoolis

Bossenova värske loo «Kiigul» meloodia on kirjutanud Virtanen Teropekka ja sõnade autoriks on Aapo Ilves. «Lugu räägib sõprusest. Sõpradega koos olles aeg lendab! Minu meelest on kõige ideaalsem variant see, kui saab oma heade sõpradega koos muusikat teha. Meil on vedanud, oleme bändikaaslastega täiesti ühel lainel. Oleme ka esinemiste väliselt palju koos. Tunnen, et sõprus teeb meie töö sada korda lõbusamaks. Kui koos esineme, siis on see üks lust ja rõõm,» lisas Arula.