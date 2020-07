Suveõhtud tulvil kaunist muusikat: lavale tuuakse Jaak Joala parimad laulud

«Erinevaid kontserte on selle suve peale päris palju. Meie korraldame kontserdi legendaarse Jaak Joala mälestuseks. Tänavu juunis oleks tal täitunud seitsmekümnes eluaasta. Joala oli legend ja eelmisel sajandil vaieldamatult üks paremaid ja armastamatumaid lauljaid nii Eestis kui Nõukogude Liidus. Ta väärib vahvat meenutamist,» sõnas ürituse korraldaja Hannes Soosaar.

Jaak Joala teemaline kontsertõhtu toimub 16. juulil Kasepää Laululaval. Esitusele tulevad kõik Joala parimad ja olulisemad laulud, teise seas näiteks «Naer», «Unustuse jõel», «Kuulsuse ahelad», «Naerata», «Ausus», «Suveöö» jt.

Laule esitavad Märt Avandi, Ivo Linna, Juss Haasma ja Lexsoul Dancemachine. Õhtuid juhib Ivo Linna, kes oli Jaagu võitluskaaslane ja hea sõber.

«Olen viimaste aastate jooksul üsna mitmel sellisel üritusel osalenud, kus laulnud koos teistega Jaagu laule. Praeguste esinemiste raames paluti, et räägiksin juurde ka mõne mälestuse killu. See on minu jaoks väga huvitav! Teise artisti laule laulda on väga suur väljakutse. Rahval on kõrvus kõlamas ikkagi need versioonid, kuidas Jaak neid laulis. Pean hoolikalt vaatama, et ei jääks nende lugude tõlgendamisega hätta. Ma ei hakka Jaaku järele tegema, kuid proovin omalt poolt anda seda, mida oskan. See on põnev, olen tänulik sellise võimaluse eest,» lisas Ivo Linna raadiole Elmar.

Linna tunnistas, et kõik laulud elama ei jää, olenemata esitajast või heliloojast. «See on lihtsalt paratamatu. Osad palad tulevad, kantakse paar korda ette ja raadiotes neid enam ei mängita. Nad lihtsalt ununevad ja jäävad oma aega. Kuid Jaagu pärand on nii suur. Tänu Olavi Pihlamäele ilmunud plaadiseeriale võime leida ju tõelisi pärle! Jaagu repertuaarist võiks vabalt leida laule, mis ongi oma aega kinni jäänud....aga me saame need uuesti vee seest välja tuua. Hallipäistel inimestel oleks äratundmisrõõmu väga paljudel,» rääkis ta.