Suvisele meeleolule veel tuure juurde! Mikk Kaasik ja Allan Kasuk avaldasid kauni südasuvise loo

Kaasik rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», milline on tema ideaalne suvepäev. «Magan hommikul kaua, olen sõpradega koos ja lähen randa. Teen kõike seda, mida süda ihaldab ja naudin päeva nii, kuidas vähegi oskan,» lisas ta.

Noormees kirjeldas, milliseks kujunes tema kevadine e-õppe periood. «Alguses eeldasime kogu klassiga, et e-õppe aeg kestab maksimaalselt kaks nädalat, kuid see kujunes ikka väga pikaks! Üldiselt võtsin päev korraga ja väga ei muretsenud. Veidike närvi ajas see, et paljud plaanid olid eelnevalt tehtud ja mitmed üritused jäid garantiiniaja tõttu ära. Kuid õnneks nüüd on palju paremad ajad, kõik halb läheb ju mööda,» sõnas ta rõõmsatujuliselt.

«Esialgsete plaanide kohaselt pidi see suvi tulema täiesti hullumeelse graafikuga! Kuid tänu koroonaaegsetele muudatustele tuleb praktiliselt plaanivaba suvi. Ma arvan, et võtangi täitsa päev korraga, kirjutan muusikat ning veedan aega koos pere ja sõpradega. Mingit reisimist või suurüritusi plaanis pole,» lisas Kaasik.

Muusik tunnistas, et rahulik suveperiood on innustanud teda mitmeid uusi lugusid kirjutama. «Ma olen lausa mitu uut pala kirjutanud! Teen oma sõpradega bändi, otsustasime, et esitame just oma tehtud loomingut. Salvestasime hiljuti stuudios mitme loo jagu materjali ja suve lõpus tahame ühtteist ka avaldada,» avaldas ta.