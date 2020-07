Märt Avandi: võiksin Joala laule laulda lõputult!

Suviste galaürituste sari kannab nime «Siin on see laul» ja kontserdid toimuvad Eestimaa eri paikades. Korraldajad lubavad kavas nii estraadilaule, aga ka Joala rokilikumaid palasid.

«Jaak Joalast on räägitud palju. Seoses «Kremli ööbikute» ja 70. juubeliga on räägitud kindlasti rohkem kui varem. On huvitav temast aina uusi lugusid kuulda ja tema laule võiksin laulda lõputult! Need lihtsalt ei ammendu, isegi kõige populaarsemad lood. See on märk suurepärasest artistist, kui tema muusikat tahetakse aina uuesti esitada ja kuulata. Ja lisan, et oi kuidas tahetakse kuulata,» tunnistas Avandi raadio Elmar hommikuprogrammis.

Avandi lisas, et legendaarseid ja paljuesitatud laule esitades ta igavusmomenti ei tunne, pigem peab pidevalt silmitsi seisma lugude keeruka esituslaadiga. «Automaatpiloodi peale ma laval ei lülita, kui see nii juhtuks, oleks see paras häving! Ega need lood pole lihtsamate killast. Alles mõned päevad tagasi oli ühe teise koosseisuga Joala laulude kontsert. Antud lood võivad olla nii pealuu sees, kuid need on esitamiseks ikkagi üsna keerulised. Minu keskendumine on Joala lugude esitamisel sajaprotsendiline,» rääkis ta.

Lisaks Avandile on kontsertlaval ka Koit Toome, Valter Soosalu ning ansambel Radar. «Radari roosseis on väga uhke. Sinna kuuluvad Aare Põder, Sergei Pedersen, Raul Vaigla, Jorma Puusaagi ja Mikk Simson. Solistideks oleme siis kolmekesi, lisaks minule Koit ja Valter. Koit on varem palju Joala laule laulnud, kuid minu jaoks on see esimene kontserttuur, mil temaga lava jagan. Olen ammu oodanud, mil see juhtub, nüüd juhtub ja see on väga tore. Valterist rääkides, ta on nii andekas, et ta saab nagunii suurepäraselt hakkama. Ja mina olen jällegi väga keskendunud laval...usun, et sellest tuleb väga hea kontsertsari,» sõnas ta.

Üritused toimuvad alljärgnevalt: