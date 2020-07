Andreas Poom lubab fännideni tuua uut ning mahlakat muusikat

Laulu «In Your Garden» muusika ja sõnade autoriks on Andreas Poom, loo produtseerisid Robert Stanley Montes ning Jason Hunter. Muusikat täiendab ka suvine video, mis suuremas osas filmitud Palmse mõisa ümbruses. «Meie võttepäeval hakkas vihma sadama ja viimane stseen jäi seetõttu Palmses filmimata. Kogunesime hiljem uuesti ja viimane osa on üles võetud hoopis minu koduaias. Ilmselt paljud ei pane seda detaili tähele, kuid tuttavad saavad kindlasti aru,» muigas Andreas Poom.

«Olen alates jaanuarist aktiivselt stuudios käinud ning töötanud peamiselt kahe laulu kallal. Kevadine karantiiniperiood pani väikese pausi peale ja ka loominguline tegevus on üles alla käinud. Nüüd valmiski lõpuks lugu «In Your Garden»,» lisas Poom.

Poom lisas, et «In Your Garden» on valmis kirjutatud kolm aastat tagasi. «Ma ei tea täpselt, mis mõtted mul toona peas olid, kuid tunnen, et emotsionaalne side selle lauluga on hästi suur. Tundsin, et tahan selle kindlasti avaldada. Ükskõik, millest see siis ka ei räägiks. Soov oli näidata kuulajaskonnale oma muusikalist arengut. Selle loo tekst on hästi lihtne, täna kirjutan rohkem elulistest asjadest. Näiteks kasvõi sellest, mis on minuga isiklikult juhtunud,» avaldas Poom.

Muusik lubas peagi avaldada veelgi uut materjali. «Luban, et minu tulevased lood on palju mahlasemad. Olen vahepeal arenenud nii laulja kui ka laulukirjutajana. Olen oma uue materjali avaldamise osas juba väga elevil,» rääkis ta.