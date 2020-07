Naised köögis suvetuuril: koos meiega esineb ka Silver Sepp, kuid päris lavale me teda ei luba

«Minu lava on laeva puri peal. Ma ise kutsun seda sisemaailma purjekaks. See on mu hinge liikuv lava. Selle peal on minu pillid ja mulle tundub, et need on Eesti kõige mehisemad. Üheks pilliks on puupakk, mille sisse on löödud kakskümmend naela, see teeb väga head häält. Sellele lisaks on mul kaasas vanad suusad, mille küljes on kõik mu mikrid. See kõik mahub purje alla,» lisas Sepp.