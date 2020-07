Tahad kogeda rohkem õnnetunnet? Hakka teadlikult hingama!

«Kas sa oled õnnelik? See küsimus jõuab tihti meieni, kas me seda tahame või mitte. Kui me näeme enda ümber laste siirust, entusiastlikkust ning mängulisust, siis mõtleme, et miks meie, täiskasvanud alati sellised pole?,» rääkis Eesti Art Of Living joogaõpetaja Ingrid Purje.

Purje selgitas, mis on Elamise Kunsti idee. «Tihti on nii, et meie õnn kaob stressimägede vahele ära. Aga mis on pinge ja stressi allikaks? See hakkab pihta vanadest prügi mõtetest ja tunnetest. Lisaks sellele, muretseme palju ka tuleviku pärast. Ja nii me pendeldame siis mineviku ja tuleviku vahel,» sõnas Purje.

«Ma ise olin suures stressis mõned aastad tagasi, see olukord viis kroonilise valuni. Mõnel kaasneb suure stressiga ärevus, depressioon või vererõhk läheb korrast ära. Leidsin enda jaoks väga lihtsad tehnikad, mis tõid mind tagasi meelerahusse, teisisõnu õnne tundesse tagasi. Ma teen igapäevaselt hingamisharjutusi. Öeldakse, et hingamine on meie nina all olev lahendus. Inimene kasutab vaid 30% oma kopsumahust....samas hinnanguliselt 70% kõigist jääkainetest väljub meist just hingamise kaudu. Ainuüksi selle asjaolu teadvustamine on minu jaoks revolutsiooniline olnud. Hingamine on korraga nii tahtele alluv ja automaatne. Piltlikult öeldes, kui mu meel on täispuhutud õhupall, siis palli küljes olev nöör on hingamine. Nööri abil saab seda õhupalli juhtida,» lisas Purje.

Purje täpsustas hingamise olulisust ka teaduslikust vaatenurgast. «Mitmed teadlased on jõudnud järeldusele, et teatud meeleolu ja tundega kaasneb teatud hingamise rütm. Seda on jälgitud pikalt, on pandud näiteks inimesi jälgima erinevaid filme, mõni saab nutta, teine naerda. Aga sellega teadlased ei lõpetanud...nad keerasid asja ringi ja panid inimesed teatud rütmis hingama. Nii on jõutud järeldusele, et teatud hingamise rütm tekitab teatud tunnet. Näiteks vihase emotsiooni hingamise rütm on hinge kinni hoidev....ja kurbuse rütm on nuuksuv,» märkis ta.

«Me räägime grupis erinevaid teadmisi ning teeme kasulikke praktikaid, eelkõige erinevaid hingamisharjutusi. Lisan siinkohal, et efektiivsed hingamisharjutused pühivad stressi kergusega minema. Harjutuste kaudu tõuseb energiatase ning elus vajalikud muutused tulevad lihtsalt ning selle taga ei ole suurt pingutust,» lisas Purje.