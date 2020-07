Urmas Kruuse: tegin oma ajal muusikat Jaak Joala bändimeestega

8. Vanemõde «Sirts(oli sire seksapiil)» (The Ramones/H. Volmer)

«Iga nende lugu on mingi tagamõttega. Selle loo valisin kahel põhjusel. Ühelt poolt on see mind mõjutanud, teisalt on see täitnud mingit situatsiooni koomikat. Andrus Kerstenbeck on bändi looja ja hullumeelne muusikaline aktivist. Mu vend on minust üheksa aastat vanem ja ta tegi Elva koolis bändi koos Andrusega. Need kaks inimest on mind palju mõjutanud, nende tõttu ma sain muusika juurde. Veel konkreetsest loost rääkides, mu koolivendadel läks alati nägu nalja täis, kui see lugu tuli, nimelt meie matemaatika õpetaja nimi oli Sirje. Alati mõtlesime meie õpetaja peale, kui see lugu tuli,» lisas Kruuse.

9. Kerli Kõiv «Feral Hearts» (K. Kõiv / L. Mendez)

«Minu lapsed kasvasid üles koos Kerliga, ehk me olime Elvas naabrid. Kerli vanemad on olnud minu koolikaaslased. Kerli paistis juba varases lapseeas silma loomingulise tegevusega. Näiteks, ta osales võistlustantsu treeningutel minu abikaasa tantsukoolis, lisaks sellele oli ta igatpidi musikaalne ja aktiivne juba siis. Kadestan positiivses mõttes tema suurt tahtejõudu. Ta on oma eesmärgi nimel paljust loobunud. Tema looming on fenomenaalne ja märk sellest, et ühest väikesest Eesti linnast võib teha väga suuri asju! Tema armastus muusika vastu on suur ja see väärib lugupidamist. See on imetlusväärne, kuidas ta visualiseerib oma sõnumeid. Paljud laulude tekstid on eriti isiklikud...olgu see siis mure, rõõm või äng...olen vapustatud sellest visualiseerimisest. Tema ema palju aitab teda, ta õmbleb ja loob neid kostüüme. Nad on tervenisti loominguline perekond. See, mis nad teevad, on väga kihvt,» tunnustas Kruuse.

10. Trad.Attack! «Pass-pass»

«Mul on nii hea meel selle üle, et tänapäeval saavad meie noored muusikud luua ja katsetada seda, mida nad soovivad. Neil on uksed valla, nad võivad sõita esinema ükskõik millisesse maailma nurka. Ka Trad.Attack! on maailmas palju ringi rännanud. Mäletan, et 2007. aastal käisin Tartu linnapeana Viljandi Kultuuriakadeemia pidustustel, olen siiralt õnnelik selle kooli üle. Sellest kohast on välja kasvanud nii palju head. Kui ma toona esimest korda Trad.Attacki! nägin, siis sain aru, et neil on sädet ja rõõmu luua veel väga palju asju. Olen nii õnnelik, et nad on osanud kaasaegsemat lähenemist siduda meie esivanemate muusikaga. Nende muusikas on meeletu energia,» lisas Urmas Kruuse.