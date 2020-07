Luisa Rõivas jagas kokkamise nippe: kuidas valmib hea grill-liha ja mida teha siis, kui jäätis on otsas?

«Meie peres käib nii, et mina teen süüa ja teised naudivad! Olen meie majas põhiline kokk,» tunnistas Luisa Rõivas koduse söögitegemise kohta.

Luisa lisas, et tema söögitegemise nipid on väga lihtsad. «Rääkides grillimisest, siis ma ostan paraja veiseliha tüki ning marineerin selle ise. Mul on oma moodus, kuidas saan ruttu marinaadi valmis - kasutan selleks hästi magusaid ja kreemiseid balsamico kastmeid. Üks mu kõige lemmikumaid kastmeid on Juustukuningate viigimarja ja vaarika balsamico. Esmalt lõikan liha parajalt õigeks suuruseks ja kallan selle üle kreemise kastmega. Seejärel lisan soola, pipart ja vürtsikat india maitseainet. Lasen sellel pool tundi kuni tund marineerida ja hakkan kohe grillima. Nii valmib väga hea liha,» avaldas ta liha grillimise nipi.

«Mina sealiha ei söö, mõnikord küll valmistan seda lastele ja Taavile, kuid enda menüü puhul räägin alati vaid veiselihast,» lisas ta.

Luisa rääkis veel, milliseid köögivilju ja teisi lisandeid ta grillimenüü taldrikule lisab. «Olen suur spargli fänn! Olen hiljuti avastanud selle grillimise, see jääb nii mõnusalt krõmps pala sinna liha kõrvale. Panen sparglile õli, sidrunimahla, soola ja pipart peale...ja tõstan grillile. See valmib väga kiiresti, peab olema ettevaatlik,» sõnas ta.

«Tavaliselt sõbrad naeravad, et millisest ahjust see kook nüüd välja hüppab, tavaliselt on see ka õhtusöögi juurde valmimas. Mul on alati mitu asja käsil. Kuid mulle meeldib neid asju valmistada, retseptid on lihtsad ja midagi keerulist ju pole. Kõrvaltvaatajale võib tunduda, et olen jube tubli ema, kuid tegelikult selles pole midagi erilist ja aeganõudvat,» sõnas naine.

Luisa rääkis ka abikaasa söögitegemise oskustest. «Taavi on grilli juures päris osav, kuid pliidi ääres tal kõik nii hästi välja ei tule, peab veel harjutama,» lisas ta.

Luisa rääkis ka pisipere toidusoovidest. «Lapsed küsivad minult väga tihti mannavahtu. Kuid see ei tule mul alati nii hästi välja. Olen selline kokkaja, kes väga tihti retseptist kinni ei pea, teen ju kõike jooksvalt. Kuid mannavahuga on küll nii, et kui ma juhendit ei vaata, siis saan tihti hoopis mingi kivikõva asja. Sellega on alati riski-business, kas see tuleb täna välja või mitte. Kuid suvel sööme tihti jäätist. Kui jäätist kapis pole, siis teeme ise sorbeed. Võtan külmutatud vaarikaid, lisan vahukoort, teen selle saumiksriga katki....ja juba ongi sorbee,» naeris moodne perenaine.

Kuula täispikka intervjuud SIIT.