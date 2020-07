Folki pakkuv juuli lõpp: Curly Strings ootab fänne kahel värvikal festivalil

«Laval olemine on suurepärane lõbu! Ma alati naudin seda. Meil Curlydega on mõnu alati sellest, kui me saabume kontsertpaiga pererahva juurde. Igal esinemisel juhtub midagi iseäralikku või huvitavat, mis pole võrreldav eelmise ülesastumisega,» tunnistas Talsi.

Lisaks sellel tegelevad muusikud aktiivselt oma värske albumi müügiga, mis kannab pealkirja «Curly Strings ja sõbrad - Lastele». «Oleme saanud tagasisidet, et meie väikestele fännidele see plaat tõe poolest meeldib. Plaadi tervik on üks tore kuulamine. Soovitan kõigile see endale soetada, sest selle ostuga kaasneb ilus heategu - kogu albumi müügitulu annetame MTÜ'le Laste ja Noorte Kriisiprogramm,» lisas Talsi.