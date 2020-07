Silver Laas Trafficu tegemistest: Stig Rästa on alati olnud meie taustajõud

Suvetuuri «Üks kord veel!» raames tulevad üheskoos lavale Traffic ja Stig Rästa. Head muusikat pakkuvatel suveõhtutel räägitakse vahepalaks lõbusaid lugusid nii lava pealt kui lava tagant. Esitusele tuleb Trafficu lugude paremik, millest enamiku autoriks on just Stig Rästa. Repertuaarist ei puudu kavast ka Stigi enda kuulsaks lauldud lood kui ka paljud teised tema sulest tuule tiibadesse saanud hitid.

«Kontsertsarja idee kasvas välja tänavuselt Eesti Laulult. Rääkisime ja laulsime koos ning otsustasime, et tahame seda veel korrata. Nii tekkiski suvetuuri mõte,» avaldas Laas.

Laas lisas, et Trafficul on hetkel käsil kiired ja töised ajad. «Piirangud said läbi ja nüüd on tõesti käes aeg, mil igale poole kutsutakse esinema,» märkis ta.

«Mõtlesime, et sul suvel saame käia maal ja sõprade juures, niisama sõpradega aega veeta. Nüüd on aga kindel, et sel suvel selle jaoks enam aega polegi, kuni augusti lõpuni on esinemised planeeritud. Õnneks on aga see rohkem fun kui töö,» mainis bändi liige Joonas Sarapuu.

Laas avaldas, miks Stig enam Trafficu tavakoosseisus pole. «Ega siit mingit draamat ei tasu otsida. Tegelikult pole Stig meie juurest sugugi kadunud. Ta räägib kaasa bändi lugude kirjutamise, suuremate otsuste ja ürituste planeerimiste juures. Teda pole küll aktiivselt laval, kuid taustajõuna on ta alati olemas. Olen temaga kümme aastat bändi teinud, mul on siiralt hea meel selle koostöö üle, Stig on väga tore poiss,» rääkis ta.

Vaata intervjuud SIIT.

Kontserdid toimuvad: