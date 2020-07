Elmari muusikauudised

Alen Veziko andis välja uue loo «Tüdruk»

Alen Veziko trio annab juuli lõpus viis kontserti suvepoeesia «Tüdruk» ja tal ilmus ka uus laul. «Ma julgen öelda, et aastaid pole meie kontsertide eel olnud sellist õhevilolekut, nii palju uusi ideid ja soovi jälle esineda,» ütleb Alen Veziko.

Kogu teekond sai aga Aleni sõnul alguse poolteist aastat tagasi, kui ühe supermarketi kassas astus tema juurde mees, võttis kotist raamatu, kirjutas sinna autogrammi, ulatas selle Alenile ning kadus teadmatusse. «Lubasin endale, et loen seda mõnel sobival hetkel ja asetasin raamatu teleri kõrval hunnikusse, kuhu oli kogunenud juba paras virn sarnase saatusega raamatuid,» meenutab Alen.

Koroonaaeg oli aga tema jaoks täiesti muusikavaba – soovi luua ja salvestada ei olnud ning olukord tundus perspektiivitu, muusik ei võtnud pea 2,5 kuud isegi kitarri kohvrist välja.

Ühel õhtul töölt koju jõudes otsustas ta aga enda sõnul pühendada aega iseendale ja lugeda midagi uut. «Päike paistis kuidagi eriliselt sellele raamatule ja otsustasin viimaks seda sirvida,» räägib ta, kuidas avas Rait Michalski raamatu «Sada poeetilist lindu» ning vaimustus sellest. «See, kuidas Rait Michalski asju ütleb ja kui lauldav on tema luule, see on eriline. Kui jõudsin kolmanda luuletuseni, võtsin kohvrist kitarri ja viisistasin selle.»

Suvepoeesia «Tüdruk» toimub 30. juulini üle Eesti. Kaasa teevad Karl Juhan Laanesaar löökriistadel ning Priit Sootla klahvpillidel.



Andreas Poom andis välja uue singli ja muusikavideo

Andreas Poom välja oma uue singli ning suvise muusikavideo. Lugu kannab pealkirja «In Your Garden». Uue loo muusika ja sõnad kirjutas Andreas Poom. «Loo esmane idee sündis juba kolm aastat tagasi, aga eelmisel suvel süvenesime produktsiooni. Kuna tegemist on minu jaoks olulise looga mu laulukirjutamise arengus, tahtsin selle kindlasti inimestele kuulamiseks välja anda,» räägib Andreas uuest singlist. «See on veidi äkilise iseloomuga lugu, reetmisest ja pettumisest.»

Video filmiti juunikuus kaunis Palmse mõisa aias Johannes Arro juhtimisel. «Palmse mõisa aed oli selle video jaoks ideaalne lokatsioon, saime nii päikest kui vihma, aga olen lõpptulemusega väga rahul,» lisab Andreas.

Lugu on nüüd kuulatav kõikidel voogedastusplatvormidel ning videot saab vaadata Youtube’ist.



Lõõtsavägilased andsid kaitseväkke mineku puhul välja uue singli

Ansambel Lõõtsavägilased andsid välja oma teise singli 2021. aastal ilmuvalt viiendalt albumilt. Lisaks on singli väljaandmisel veel üks põhjus, milleks on kolme bändiliikme ajateenistusse asumine Eesti Kaitseväes.