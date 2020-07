Elmari muusikauudised

Muusik EiK avaldas omanimelise kogumiku «EiK»

Kogumik avaldati koostöös TIKS Rekordsiga, mis sisaldab kolme juba ilmunud ja viit täiesti värsket pala. «Plaadi «EiK» puhul on tegemist justnimelt kogumikuga paladest, mis me bändiga alates möödunud aasta maist oleme valmistanud,» täpsustab autor. Lisaks juba eelnevalt väljaantud lugudele, «Ilusti», «Tinnitus» ja «Ilusti» remix, leiab sellelt 5 täiesti värsket laulu, mida ühendab sama koosseisu kindel helikeel. Plaat ilmus koostöös Luurel Varasega, kes tegi elektroonilised taustad. EiK esitleb enda uut muusikat 30. juulil Tallinnas, lokaalis Uus Laine ning lisaks astub üles augusti lõpus toimuval Tallinn Music Weekil – TIKS Rekords kontsertõhtul, 28. augustil, F-hoone mustas saalis.







Rakvere bändil Cydefect on ilmunud uus singel nimega «HEAL»

«Loodame, et lugu paitab kõrva ja tuletab meelde, kui oluline on iga inimese panus muutmaks maailm meie ümber puhtamaks, tervemaks ja hoolivamaks,» rääkisid muusikud.

Cydefect viljeleb meloodilist metalit ja on Rakveres vaikselt tegutsenud juba seitse aastat. Muusikat loovad Meiko Udras (basskitarr, sündid), Kadri Mark (vokaal, sõnad), Reino Vara (kitarr) ja Martin Mark (trummid). Muusika kirjutasid Meiko Udras, Kadri Mark ja Sten-Olle Moldau. Uue loo sõnade autorid on Kadri Mark ja Meiko Udras.





Laura Junson ja Erki Niit said valmis ühise laulu nimega «Neitsilumi»

Lugu esitab laulja Laura Junson ja kitarril saadab teda Erko Niit, kes on teinud ka loo seade. Sõnad pärinevad Mari Karilaidi luulekogust «Meeleparanduse põik» luuletusest «Neitsilumi». Laulu sõnad toovad esile siiruse, puhtuse, ilu, värskuse, valguse, igatsuse. Need kõik on tõelised tunded ja neis on tõeline rahu.





Eesti Noorte Muusikaliteater toob augustis lavale originaalmuusikali «Libahunt»

Muusikalis «Libahunt» astuvad lisaks teistele andekatele noortele suuremates osades lavale ka tänavuse Eesti Laulu konkursil teise koha saavutanud laulja Jaagup Tuisk, Eesti Laulu poolfinalist Janet Vavilov, teatrite Vanemuine ja Rahvusooper Estonia külalisnäitleja Kärt Anton, tüdrukutebändi Little Mess liige Johanna-Elise Kabel.Märkimisväärne on lavastuste puhul lühike prooviperiood, sest suvised lavastused valmivad laagrivormis vaid 5-7 tööka päevaga. Lavastaja ja kunstnik on Kaarel Orumägi, kelle jaoks on «Libahunt» juba üheksas lavastus Eesti Noorte Muusikaliteatri laval.

Muusikal on Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi nägemus August Kitzbergi näidendist «Libahunt», mille versioonidel Eesti kultuuriloos, teatrimaastikul ja kinolinal on keeruline järge pidada. Eesti Noorte Muusikaliteater on noorte omaalgatuslik projektiteater, mille missioon on anda kõikidele Eestis elavatele andekatele noortele lavakogemust, julgust, eneseväljendusvõimalust ja inspiratsiooni. Tänaseks on Eesti Noorte Muusikaliteater lavale toonud 8 muusikali, kus on mänginud kokku ligi 200 andekat noort üle Eesti.



Ilmus Lenna Kuurmaa ja Tanel Padari suvine lugu «Uues valguses».