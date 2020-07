Olavi Pihlamägi: laulja saab lauljaks siis, kui ta oskab tõlgendada algupärandit

«Üks tugev külg Marju juures on see, et ka rütmimuusikas oskab ta olla diskokuninganna. Ta pole televisioonis häbenenud miniseelikuid ja nahkriideid, ta on teadlikult oma seksikust esile tõstnud. See välja toodud lugu on originaalis tõeline diskoklassika. Tegelikult, iga naine vajab ju kellegi kätt. Marjul on olnud tugevaid heliloojaid, kes on teda aidanud. Kuid ta on naine, kes on ise tugevalt hakkama saanud ja soovin talle kõike head,» sõnas Pihlamägi.

«Annega on olnud hästi palju ühiseid tegemisi. Tegelikult juba sellest ajast, kui ta õppis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas. Tema vend töötas minuga koos, ma teadsin, et Anne oskab hästi laulda. Kui ma ühel hetkel kuulasin teda suures aulas koos klaveriga laulmas, olin üllatunud. Me koos tema vennaga veensime Annet, et ta osaleks kindlasti «Kaks takti ette» lauluvõistlusel. Ta alguses keeldus, kuid lõpuks oli nõus minema ja laulis naljaka loo «Kassipoeg Charlie». See oli kummaline valik - kui teised nutsid armastusest, siis temal oli lõbus kassipoja lauluke. See, et Annest on saanud sellise mastaabiga täht, teeb meele väga heaks. Ma olen veendunud, et ta on Eesti parim live artist, või siis vähemalt üks parimatest. Tal on see õige säde, sära ja ta tõmbab publiku kohe oma pihkudesse. Valisin loo «Elu on kink». Ta salvestas selle loo koos ansambliga Nemo 1988. aastal. Laul ise on pärit rock-muusikalist tehtud filmist «Streets of Fire»,» lisas Pihlamägi.