Päikesest tulvil suvelugu Mariliis Jõgevalt: pool suve on ju veel ees!

Sel nädalal ilmus uus eestikeelne südasuvine lugu Mariliis Jõgeva sulest, mis kannab pealkirja «Päikest täis». Tegemist on looga, millest õhkub suvist kergust ja romantikat. Loo produktsiooni taga on Mariliis Jõgeva pikaajaline produtsent Oliver Mazurtšak.

Jõgeva kirjeldas, et tema peamine inspiratsiooni ja rõõmuallikas on hea ilm ja positiivseid emotsioonid. «Mulle meeldiks, kui iga päev oleks päikesepaisteline! Elust panevad rõõmu tundma väikesed ja toredad pisiasjad. Ka lähedased ja muusika on mulle väga olulised,» rääkis ta.

«Kirjutasin selle loo karantiiniperioodil. Väljas oli päikesepaisteline ilm, võtsin pilli ja läksin rõdule. Tunne oli kuidagi õige ja nii see lugu seal samas valmiski, kõik tuli kiiresti ja mõnusalt. Selle laulu avaldamise jaoks oli ideaalne aeg. Suvelugude saatel päikse käes mõnuleda saab küll ja veel - tegelikult on ju pool suve alles ees,» lisas laulja.

Muusik täpsustas, et värske loo sõnum on küll positiivne, kuid pala helistik on minoorne. «See sobib kõik nii hästi kokku, lugu tuli välja väga hea. Tuleb tunnistada, et mulle meeldivad mu enda kirjutatud suvelood,» mainis ta, vihjates eelmisele populaarsele loole «Täielik suvi».

Jõgeva tunneb siirast rõõmu, et kevadine eriolukord sai läbi ja saab taas agaralt töölainel toimetada. «Mul on tõsiselt hea meel, et saab tööd teha! Saime nii kaua kodus olla, sellest sai ikka väga villand. Nüüd ütlen küll rõõmuga, et hea meelega esinen! Õnneks ka kalender täitub hoogsas tempos. Loodan, et jälle mingit jama ei tule,» lisas ta.

Laulja soovitas Eestimaa parimateks suvepuhkuse sihtkohtadeks idüllilisi saari. «Alles eelmisel nädalavahetusel käisin Kihnus, kuid ka Hiiumaal ja Saaremaal on tore suvepäevi veeta! Pärnu fenomeni pole ma enda jaoks enam nii tähtsaks pidanud. Tegelikult on kõige olulisemad faktorid hea ilm ja mõnus seltskond,» rääkis ta oma suvepuhkuse õnnevalemist.