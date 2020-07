Pühajärve ääres on sündinud meistriklassi maale ja luulet

Otepää kultuurikeskuse juht Jorma Riivald tunnistas, et Otepää on avalikkusele tuntud kui Eestimaa talvepealinn, kuid mitmekesine linnake peidab endas aastaringselt rohkelt tegutsemis- ja vaatamisvõimalusi. «Otepää on ametlik talvepealinn, kuid suvel on see super suvelinn. Meil on erakordselt kaunis Pühajärv, mis on inspireerinud mitmeid kunstnikke ja kirjanikke. Siin on sündinud meistriklassi maale ja luulet. Sügisel on Otepää koos Põlva ja Võrumaaga tõeline korilaste pealinn. Meie metsad ja rabad on täis fantastilist kraami, mida tasub endale talveks talletada,» rääkis ta.