Ivo Linna ja Supernova avaldavad duettide plaadi. Kaasa teevad Lenna, Stig Rästa, Tanel Padar ja mitmed teised!

«Alustasin loo «Tark ei torma» kirjutamist juba 2019. aasta detsembris, kuid me ajalist eesmärki ei seadnud ja nii see laul valmiski alles möödunud kuul. Soigumise periood oli küll kaunis pikk, kuid ka sõnum ütleb, et tark ei torma. Lugu on mõnusalt positiivne ja veidike kuuekümnendate stiilis,» rääkis autor Rainer Michelson ja lisas, et loole on ilmunud ka video.

Michelson avaldas, bändil on käsil kiire suveperiood, mis hõlmab erihõngulisi ja huvitavaid projekte. «7. augustil on Põltsamaal ja 26. augustil Kuressaares Jaak Joala laulude kontsert, milles ka Supernoval oma roll täita. «Meil on seal suur au saata selliseid artiste nagu Märt Avandi, Juss Haasma ja Ivo Linna. Kuressaares esineb ka Valter Soosalu. Oleme neid laule ju kõik kuulnud, kuid me pole mitte kunagi varem Supernovaga mänginud Jaak Joala repertuaaris olevad lugusid. Hetkel tegeleme laulude õppimisega, see on tõeliselt huvitav väljakutse,» rääkis ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Meil on käsil teisigi põnevaid projekte. Uued ja ägedad ideed tulevad üsna tihti ja täiesti ootamatult. Eriti loomerikas on periood, mil istume heliproovide järel koos. Ligikaudu pool aastat tagasi tekkis dueti kirjutamise idee, kohe tekkis nii palju suurepäraseid mõtteid, keda Ivole dueti partneriks kutsuda. Mõte arenes edasi ja otsustasime välja anda originaallugudega duettide plaadi. Tänaseks oleme saanud kõikide osapoolte nõusolekud, laulud on juba valmis ja peagi on käes plaadi salvestusperiood. Sellise plaadi ilmumine on Ivo Linna suur unistus,» rääkis Michelson.

Uus helikandja näeb ilmavalgust tuleva aasta alguses. Linna duetipartneriteks on näiteks Lenna Kuurmaa, Tanel Padar, Ott Lepland ja Stig Rästa. «Sellest tuleb kindlasti lahe plaat! Repertuaari hulgas saab olema kaks lugu, mis on kirjutatud Ivo Linna poolt. Lisaks sellele on seal ka Padari uut loomingut,» lisas Michelson.