Raadio Elmar on WRC Rally Estonia ametlik ralliraadio

Elmari ralliraadio jõuab eetrisse 4.09–6.09.2020 saatejuhtide Avo Elme, Kairi Rondo, Marek Lindmaa, Gunnar Siineri, Mikk Saarela ja külalissaatejuht Tiiu Sommer juhtimisel raadio Elmar Lõuna-Eesti sagedusel 91,2 MHz ja Tartu sagedusel 88,5 MHz. Lisaks on Elmari ralliraadio kuulatav raadio Elmar äpist ning veebileheküljel www.elmar.ee.

«Mul on hea meel, et oleme alustanud Rally Estoniaga tihedamat koostööd. Raadio Elmar eesmärk on ralliraadio kaudu pakkuda nii sportlikku kui ka meelelahutuslikku ülevaadet rallil toimuvast,» kommenteeris raadio Elmar programmijuht Mari-Liis Männik.

Elmari ralliraadio saatejuht Avo Elme sõnas, et see aasta tuleb eriti oluline, kuna tegemist on WRC etapiga ja lisas, et kõik saatejuhid on ootusärevuses ja lubavad rallifännile parimat ülevaadet toimuvast.

Rally Estonia üks peakorraldajatest Tarmo Hõbe kommenteeris, et ralliraadio on väga oluline infokanal kogu Eestile ning korraldajatel on hea meel alustada koostööd just raadio Elmariga, mis on Eesti üks kuulatavamaid ja populaarsemaid raadiojaamu ning palju fänne on just Rally Estonia toimumise piirkonnas Lõuna-Eestis.

Illustreerival pildil on raadio Elmar hommikuprogrammi saatejuht Tiiu Sommer. Vundament, millele on alust laotud aastaid, võib täna kanda küll. Juba mais 2009 kirjutas Tartu Kutsehariduskeskuse kodulehekülg nii: «Sellest aastast on Baltimaades Autotehnik I kvalifikatsiooni omanikuks ka õrnema soo esindaja. Tartu KHK võib selle üle nüüd uhkust tunda – tiitli omanikuks on autoeriala võõrkeele õpetaja Tiiu Sommer, kelle erialased teadmised ja oskused üle eksami sooritanute keskmise taseme olid! Igati tubli ja tähelepanuväärne!».