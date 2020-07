Kontsert nagu mahe augustiöö, Karl Madis ja Marek Sadam toovad lavale oma loomingu paremiku

Augustikuus toimub Eestimaa erinevates paikades kontserttuur «Pärlid ja Bonsai», mille raames astuvad lavale muusikud Karl Madis, Marek Sadam, Martin Trudnikov ja Peter Põder.

«Ma lapsepõlves vaatasin televisioonist Karl Madise esinemisi ja mõtlesin kohe, et see mees on minu sõber! Seega võin öelda, et oleme sõbrad olnud üle neljakümne aasta. Karl on selles mõttes haruldane inimene, et ta on isegi minu raamatut lugenud,» muigas Sadam.

Muusikud avaldasid, et kontsertkava kohaselt esitavad Madis ja Sadam laule koos, kuid laval saab olema ka üksjagu üllatusi. «Räägime pauside ajal elust ja armastusest ning teeme ka mõttelisi eluloo paljastusi. Laulame nii Karli kui minu laule, kusjuures lugude valik oli väga raske. Laule on ikka omajagu ja esitame neid päris huvitavas võtmes, programm on üles ehitatud kahes osas. Meie hääled ja meelsus sobivad kokku väga hästi. Inimesed, kes otsivad rahu - see kontsert on kindlasti teie jaoks,» lisas Sadam.

«Ka romantikat lubame kuhjaga. Paljastame saladusi, mida me isegi omavahel rääkinud pole. Päris huvitav lugu on «Tundmatule neiule»....ja Marek Sadam laulab laval «Väikest poissi tean», no mida veel? Kindlasti tasub tulla, kogu kontsert saab olema puhas live, ühtegi kõrvalist abi ei tule,» sõnas Karl Madis.

Trudnikov lisas, et tema ja Peter Põder on selle kontsertsarja raames tagaplaanil. «Mängime pilli ja saab ka tausta laulda. Hoogsamad ja rütmikamad lood on pillide mõttes keerulisemad, kohati tunneme, et need tahavad isegi kitarri minekut....kuid sellest hoolimata leidsime päris huvitava võtme, kuidas neid esitada. Kohapeal saate teada, kuidas need kõlavad. Julgen väita, et hoogsus pole nendest lugudest mitte kuhugi kadunud,» rääkis Martin Trudnikov.

«Ütlen, et Karavani lugudega originaalile alla ei jää. On palju mõnusat kuulamist,» tunnistas Karl Madis.

Raadio Elmar LIVE stuudios esitati lood «Tulemata jäänud» ja «Tulbid ja Bonsai».

Kontserdid «Pärlid ja Bonsai» toimuvad alljärgnevates kohtades:

5. augustil Lohu, Pizzahytt

6. augustil Räpina, Sillapää lossi rosaarium

12. augustil Vihula mõisa suvelava

13. augustil Ulila suveaed