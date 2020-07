Tanel Padar: kohtusime Lennaga kolmteist aastat tagasi, meil oli toona täpselt sama soeng

Padar tunnistas, et pole Lenna Kuurmaa Setomaa kodus veel külas käinud. «Olen tahtnud Lennale külla minna, kuid pole siiani sobivat hetkel leidnud. Mu tütar Linda on veel nii pisike, ega ta veel suurt aru ei saa. Loodan, et kui ta saab aastaseks või natuke peale, on selleks ajaks Lenna farm juba tublisti suurenenud ja täienenud. Äkki leiab sealt isegi eksootilisi loomi juba sel hetkel,» muigas Padar.

«Mitmed aastad tagasi arutasime koos Genka ja Lennaga ühe kontsertlava taga, et oleks nii tore, kui saaks elada kusagil maal, romantilises ja looduskaunis kohas. Olekski täitsa eemal, kaugel linnamürast. Kuid saime juba siis aru, et see ettevõtmine nõuab ikka üksjagu julget pealehakkamist. Ja Lenna tegi selle esimesena ära! Me naersime toona, et me kohtume siis kahekümne aasta pärast kõik kusagil kaunis maakohas....kuid mitte keegi peale Lenna pole seda siiani ette võtnud. Ega ma ise olen ka juurte poolest täitsa maapoiss ja eks mind kisub sinna tagasi ka. Aga nii väga ei kisu, et üksi tahaks minna. Selleks peab teise poole ka nõusse saama. Maale kolimine on suur otsus ja juhuslikult neid samme teha ei saa,» tunnistas Padar.

Lenna meenutas otse-eetris, millal ta Padariga sõbraks sai. «See hetk jääb sellesse perioodi, mil meil olid nii sarnased juuksed! Pikk tukk oli mõlemil pooleldi näo ees ja olime mõlemad ka blondid. See võis olla ligikaudu kolmteist aastat tagasi, ilmselt oli meil üks juuksur,» muigas ta.

«Tõepoolest, see oli aeg, kui salvestasime akustilist plaati «Veidi valjem kui vaikus». Piltidelt on näha, kuidas istume Lennaga kõrvuti ja meil on põhimõtteliselt sama soeng! See oli aeg, mil meeste ja naiste juuksemood oli põhimõtteliselt täpselt sama. Me kohtusime muidugi ka varem, näiteks muusikaauhindade jagamiste afterparty'del,» lisas Padar.

Lenna ja Padar on välja andnud oma esimese ametliku dueti, mis kannab pealkirja «Uues valguses..». «Päris koos me seda siiski ei salvestanud. Mina laulsin oma osa sisse Tartu stuudios ja Tanel salvestas Tallinnast. Nii ju kevadisel koroonaperioodil asjad käisid, igaüks salvestas eraldi,» täpsustas Lenna.

Padar lisas, et pole mitte kunagi varem duetti kirjutanud. «Tegelikult tahtsin luua algselt hoopis teistsugust laulu, et oleks üks tore ja hoogne pala. Aga täna mulle tundub, et ongi tore, et niipidi läks. Ilmus suhteliselt aeglane ballaad. Kui ma olin noor poiss, siis mulle väga meeldisid just sellised lood. Praegu ma olen lihtsalt romantiline,» muigas Padar.

Muusikutel on suur soov kohtuda oma kuulajatega kontserdil, kus tulevad esitusele nii nende parimad laulud kui ka uus ja värske, karantiiniajas loodud muusika. Saabuva kontserttuuri «Kas nii siis jääbki...» laval on lisaks Lennale ja Padarile ka Tarvi Kull, Kaspar Kalluste, Siim Usin ja Pent Järve. Publikuni tuuakse kuus kontserti, esinemispaigad asuvad kaunites Eestimaa paikades.