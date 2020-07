Olgu esinemine saunaterrassil või suures kontsertsaalis, Rolf Roosalu naudib laulmises igat hetke

Rolf Roosalu rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis oma suvistest mõtetest ja tegemistest. «Mõnusalt tegus suvi on olnud! Olen saanud teha tööd ja ka puhkust endale lubanud. Kõike head on olnud parasjagu, olen väga rahul,» rääkis muusik oma suvest.

«Töö mõttes olen esinenud erinevatel erapidudel, näiteks ka firmade suvepäevadel ja sünnipäevadel. On olnud ka hubaseid akustilisi kontserte. Rahvast ei tohi hetkel ju väga palju kohale kutsuda, seetõttu saangi öelda, et kontsertõhtud on olnud pigem vahetud ja mõnusad äraolemised,» lisas Roosalu.

Muusik täpsustas, et ta pole mitte kunagi võtnud oma esinemisi kui lihtsalt tööd. «Ma usun, et just seetõttu ma suudan oma laulmist ja kontsertettevõtmisi ka täiel rinnal nautida! Igas esinemises on see salapärane miski, mis jääb meelde ja tekitab tunde, et tahan seda kõike veel teha. Pole mingit vahet, kas laulan kellegi saunaterrassil või tuhande inimese ees kontsertsaalis, naudin esinemist ühte moodi ja alati,» rääkis ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

Roosalu tegi juttu, et augustikuus esineb ta koos Tiit Kikasega, andes kaks erilist öökontserti. «Kahel suveööl saavad kokku heli ja valgus ning tulemuseks on maagiline helgus. Talvel esinesime Tiiduga kirikutes, kuid sel korral on kõik hoopis teistmoodi. Nüüd saame teha palju rohkem kärtsu ja mürtsu, ees ootab palju põnevaid üllatusi,» jagas ta.

«Mul on vokaalselt päris palju väljakutseid. Olen varasemalt esitanud Händeli maailmakuulsat aariat «Lascia ch'io pianga», sellises võtmes muusikat esitan ka «Suveööhelgusel». On suvi, öö, päikeseloojang....klassikalises stiilis palad sobivad siia väga hästi. Kuid toon kuulajateni kõlapildiliselt teisigi põnevaid värve. Tahan, et publikul oleks huvitav jälgida,» märkis Roosalu.

Tiit Kikas astub esinemisel üles ebamaisel laserharfil. Roosalu tunnistas, et ta on isegi proovinud seda salapärast pilli mängida. «Sellel harfil on kaheksa kiirt. Ühe kiire alla saab arvutis programmeerida erinevaid noote ja helisid. Kui sa seda kiirt murdma lähed, siis etteprogrammeeritud heli tulebki kuuldavale. Sinna tuleb panna vastavad noodid ja mõelda, mida siis kaheksal noodil mängida saab. Olen proovinud mängida küll,» märkis Roosalu.

Kontsert «Suveööhelgus» tuuakse publikuni vaid kahel korral, 14. augustil Pangodis ja 15. augustil Pärnus. «Esineme just augustis, sest siis on õhtuti juba oluliselt hämaram kui näiteks juunis oli. Meil on laserkiirte efekti jaoks tarvis just pimedamaid õhtuid. Ja veel huvitav fakt, laserkiir eeldab, et õhus oleks mingi müra, et ta saaks selle peale välja joonistuda. Seega, kui peaks sadama, siis see on ainult meie pluss. No ja mis see vihm ikka teeb?! Pange kilejoped selga, muidu soojalt riidesse ning tulge nautige imelist kontserti,» lisas Roosalu.