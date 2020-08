Elmari muusikauudised

Ivo Linna ja ansambel Supernova jõudsid järjekordse singlini. Laul kannab pealkirja "Tark ei torma". Muusika autoriks Rainer Michelson ja sõnad Urmas Jaarmani sulest. Ivo on laulu pealkirja kommenteerides sõnanud, et just praegune olukord on ilmekalt tõestanud, et vanarahva tarkusel on kullakaal. Esimesed vihjed sellest muusikapalast ilmusid juba aprillikuus, kui Ivo viitas enda Instagrami lehel uue loo salvestamisele. Elmari hommikumeeskond andis sõna ka Rainerile, kes teatas, et singli "Tark ei torma" kirjutamisega tehti algust eelmise aasta detsembris, kuid kiiret ei olnud ja nii sai lugu avaldamisküpseks just nüüd. See pole veel kõik! Hetkel salvestatakse koos Ivoga duettide albumit, kus armastatud lauljaga saavad ühiselt musitseerida Lenna Kuurmaa, Tanel Padar, Ott lepland ja mõnedki teised muusikud. "Tark ei torma" on nüüdseks saanud ka video.