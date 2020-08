Hedvig Hanson: inimesed vajavad aja mahavõtmist

Hommikuse telefoniintervjuu alguses mainis Hedvig Hanson, et on küllaltki varajane ärkaja. Selleks, et kogu päeva jooksul oleks erksam olla, kuulub tema hommikutesse võimlemine. Kuna on suvevaheaeg, siis kella peale ärkama, poegadele võileiba tegema ja neid kooli saatma ei pea ja saabki võtta nii vabalt kui võimalik. «Magan sisse või siis välja,» lausus Hedvig naerdes.

Hedvig Hanson rääkis, et tema jaoks on elus kätte jõudnud see aeg, kui põnevus enam eriti oluline ei ole. «Ei ole nii, et ma pean kogu aeg midagi nägema või vaheldust saama. Naudin kodust rahulikku olemist. On väga tore, kui saad elada nii, nagu ise tahad, oma hinge järgi.»

Selgituseks, miks ta Instagramis vahetuid hetki oma elust ja tegemistest jagab, ütles lauljanna, et püüab läbi oma aeglase elutempo näidata, et see oleks nii mõnus. Kui kogu aeg ei saa sellist elu elada, siis vähemalt aeg-ajalt tasub võtta aega iseendale, märgata ja olla hetkes kohal. Võtta tempo maha. «Me peaksime keskenduma iseendale, sest kui me oleme ise täidetud, siis me saame anda ka teistele,» usub Hedvig Hanson, et inimesed vajavad aja mahavõtmist. Ka kontserdid «Helisevad õhtud» on aeglase tempoga.

Hedvig Hanson on juba 25 aastat lavadel esinenud ja seda väga erinevates koosseisudes - duost bigbändini. Soolokontsertide korraldamise tingis ühelt poolt kevadine teadmatus, kas ja kuidas üldse neid teha saab ning teisalt soov end proovile panna. Sõitmine võib osutuda ringreisi kõige väsitavamaks osaks, esinemine on aga kosutav nii artistile kui publikule.

Kontserdid toimuvad mõisates ja kõiki sealseid klavereid ei ole Hedvig Hanson veel näinud ning laseb ennast seega üllatada. Lisaks sellele, et tempot võiks aeglasemaks võtta, tahab Hedvig Hanson, kes end ise saadab, rõhutada ka elava pilli mõtet: «Väga lihtne oleks võtta kaasa oma elektriline pill, sest ta on sinu pill ja kogu aeg hääles, aga sisuliselt on see arvuti. Klaver on elav pill, tal on oma hing ja oma lugu jutustada. Ma olen mõisatel palunud uurida klaveri ajalugu, kust on see tulnud, kes on sellel mänginud ja räägin sellest kuulajatele.»

Küsimusele, milline on hea klaver, vastas Hedvig Hanson võrdlusega, et seda on sama hea küsida, kui et milline on ilus naine. Asi on maitses! Klaverid kõlavad erinevalt ja hea mängija saab ka mitte kõige paremal klaveril muusika kõlama ning mõtte välja tuua.

Kontserdid «Helisevad õhtud»:

6. august Kirna mõis

7. august Palmse mõis

8. august Vääna mõis

9. august Suuremõisa loss

11. august Loona mõis

12. august Tõstamaa mõis

13. august Sangaste loss

14. august Illuka mõis

15. august Vasta mõis

16. august Kuremaa loss