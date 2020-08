Väike tasuta eluretsept Priit Pulleritsult: närvi ei tasu minna

Priit Pulleritsu sõnade kohaselt võtavad tema muusikamaitse kõige paremini kokku kaks bändi. Esimeseks varaseks mõjutajaks on The Beatles ja eriti nende album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Teise olulise kujundajana toob ta välja Queeni. Selle ansambli mitmehäälne meestelaul, võimsus, head käigud, harmoonia ja meloodia teevad igast loost meistriteose.

Saatekülalise lemmiklaulude valik:

1. Kollane Allveelaev G «Vaikus on kuldne»

Kollane Allveelaev G on justkui laiendatud ansambel Karavan. Kokku üheksa meest, kelle mitmehäälne laul on vapustav, puhas ja ilus. See konkreetne laul, olgugi, et mitte Eesti juurtega, lubab Eesti meeslauljatel oma vokaalset võimekust parimal moel näidata.

2. 2 Quick Start «Olen loobuda sust proovinud»

Laulu iseloomustab kõige selgemalt termin 90ndate vaibakloppimine ja seda tuleks võtta komplimendina. Laulu videos on Pearu Pauluse esituslaad kergelt äraolev ja talle sekundeerivad kentsakad taustatantsijad. Selle loo väärtus on tunnetada 90ndaid nii, nagu need olid, mitte ajastut taga igatseda. Kõik, kes tol ajal tantsisid, tegid seda ikkagi 2 Quick Starti järgi.

3. Code One «On küll hilja»

Kaua kultussaate «Seitse Vaprat» tipus püsinud laul, mida võis kuulda lausa paar kuud jutti. Tegu on väga meloodilise looga vaibakoppimise tümpsu vastu, kuigi ajastu on sama.

4. Ivo Linna ja Supernova «Suur loterii»

Lugu, mis oma juurtega läheb tagasi 60ndatesse ja võtab kokku Ivo Linna jälje muusikaloos. Oluline on jääda endale kindlaks, leida üles need paar toimivat duuri ja laulda lihtalt, sest lihtsuses peitub geniaalsus.

5. Vanilla Ninja «Club Cung Fu»

Laulu sisse juhatades hüüatas Priit Pullerits: «Mina avastasin Vanilla Ninja!» Sellele ootamatule avaldusele järgnes naerupahvak, aga terake tõtt on loos siiski. Kui Vanilla Ninja jäi Eesti Eurovisoonil eelvoorus teiseks, käis Priit Pullerits toimetuse koosolekul välja idee, et ta teeb Postimehe tagumisele küljele tüdrukutebändist artikli. Lugu ilmuski ning järgmise päeva koosolekul ütles Kalle Muuli tunnustavalt, et Priit on tabanud, mis on inimestele huvitav.

6. Propeller «Helinälg»

Ilmselgelt on siin inspiratsiooni saadud Tiit Karuksi saatest «Heli jälg». Lauluna on see üks naljakas lugu, hästi ja laheda vungiga tehtud. Kusjuures on aru saada, et mehed ei võta end tõsiselt, aga nad on samas tõsised, mille tõttu ongi laulu hea kuulata. Priit Pullerits tunnistab, et punk ja sellega seonduv kisa talle ei meeldi, aga antud lugu on lihtsalt nii vahva.

7. Tõnis Mägi «Koit»

Tegu on väga olulise teosega. Priit Pullerits kaalus pikalt, kas «Koit» kümne lemmiku hulka valida, sest see lugu on liiga suur, et panna lihtsalt raadiosaatesse. See on suurem kui hümn.

8. Fix «Kuninganna»

Seda laulu mäletab saatekülaline noorusajast. Autori käest oleks huvitav küsida, kui palju Queen on selle laulu helikeelt mõjutanud. Ootamad käigud ja võimas mitmehäälsus muudavad «Kuninganna» väga queenilikuks.

9. Triin Lellep «Hommik»

Prrit Pullerits kirjutas Triin Lellepist persooniloo kuus aastat tagasi, mil noor naine tegutses Pariisis ooperiagendina. Viimasel ajal on ta taas Eestis tegutsemas. Tegu on mõnusa kaheksakümnendate retrohõnguga lauluga. Helilooja Margus Ermast on üles leidnud suurepärase meloodia ja selle tööle pannud.

10. Vaiko Eplik «Armastus päästab maailma»

Esmapilgul tundub, et tegu on lõpmatu kitarriplärinaga ja see muudab tegelikult kauni meloodiakäigu ning väärt sõnadega laulu riskilooks, mis võib esimese minuti jooksul osa kuulajaid ära peletada.