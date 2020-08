Merle Lilje tähistab lavajuubelit

Nelikümmend viis aastat kuulajaid rõõmustanud lauljanna usub, et on lavale sündinud, sest talle meeldib väga esineda ja ta naudib publikult saadavat tagasisidet ning energiat. Kõik lava-aastad on läinud hoogsas rütmis koos erinevate kooslustega ja ansambli Laine kõrval on ta viimastel aastatel teinud edukat soolokarjääri. Kui esimese sooloplaadi «Ah, las olla!» ilmumise järel tabas Merle Liljed heas mõttes šokk, siis nüüd on kohe-kohe välja tulemas teine sooloplaat «Valgus», mille repertuaar on ühtlasem ja meeleolult rahulikum. Viimasel ajal tugeva muusikalise stiilimuutuse läbi teinud lauljanna tõdes, et jõudis selleni läbi pika karjääri. Tunnetus, et kõike ei pea kõva häälega ja püsti seistes laulma, vaid võib teha midagi, mis su hing tunneb, ongi uuele plaadile toonud dzässilikumad ja bossanovalikud laulud. Plaadil «Valgus» teevad kaasa ka noored muusikud - saksofonist Nikita Korzoun ja kitarrist Laur Joamets. Merle Lilje on ilmuva albumiga väga rahul - tööd on olnud palju, aga see pakkus suurt naudingut.