Kuldsete kätega Kalle Sepal on grillimine veres

Hetkel veedab Kalle Sepp seoses etendustega «Vana klaver ehk Suusabaasis on tantsupidu» palju aega Kiidjärvel, kus söögitegemise peale ise eriti mõtlema ei pea. Muidu aga on mehel enda sõnutsi grillimine veres. Valikus on kõik lihast kalani. Kuna Kallele meeldib puiduga korralikku tuld teha ja kiire valmissöega toimetamine tal välja ei tule, tähendab grillimine ka aja võtmist. Kuldsete kätega artist on ise mitu grilli teinud ja tema Saaremaa kodus on tõsised oma käe järgi tehtud aparaadid. Parimaks nimetab ta üht vanast roostevabast boilerist kaanega grilli, millel küpsetades on kõik nipid selgeks saadud.