Libahunt toob noored Türile

«Libahundi» leidmise lugu viib tagasi aastasse 2011, kui Eesti Nuku- ja noorsooteatris lavastus Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi originaalmuusikal. Kaarel Orumägi, kes tol ajal oli teismeline, sattus sellest vaimustusse ja otsustas, et tahab seda kunagi ise lavastada. «Siis ta veel ei teadnud, et ühel hetkel on tal päris enda muusikaliteater,» avas Mark Oja valiku tagamaid.

Kuigi tegu on vana Eesti jututusega, siis kõik, mis laval juhtub, on ometigi väga tänapäevane. «See on lugu elust enesest,» ütles üks Mari osatäitjatest Kärt Anton ja lisas, et kaasaegsus võimaldab palju enda pealt mängida. Kõik stuudios olnud osalised nõustusid, et lavastaja Kaarel Orumägi lähtus rollide jagamisel just inimeste olemusest ja pani täppi. Kokku tegeleb muusikali lavaletoomisega 35 inimest.