Rolf Roosalu: Eestis on väga hea elada

Päeva enne saadet veetis Rolf Roosalu oma maakodus Paganamaal. Teda võlub Lõuna-Eesti kuppelmaastik: «Metsad ja järved on täpselt minu teema. Saan iga päevaga järjest rohkem aru, et meil siin Eestis on väga hea elada.» Lisaks oma maakohale nimetas ta üheks müstilises paigaks Hüpassaaret, mida teame helilooja Mart Saare kodukoha ja sealsete rabade tõttu.

Maiste teemade juurde tagasi tulles rääkis Rolf, et tema suvi on olnud üsna töökas. Hoolimata esialgsest hirmust mitmete sündmuste ärajäämise osas on väliesinemisi palju olnud. Selle suve kõige suuremad kontserdid on tema jaoks alles ees - 14. augustil Pangodis Kiivitaja talus ja 15. augustil Pärnus Ammende villas koos Tiit Kikase, suure bändi ja ägedate valgusefektidega. «Oleme neid kontserte kaua kavandanud ja plaanime suvehoooajale mõnusa punkti panna,» sõnas laulja. Kontsertkava «Suveöö helgus» algab kell 22, mis loob juba iseenesest müstilisust, seda lisab veelgi mõte, et sõna helgus on kokku pandud sõnadest heli ja valgus. Kahel õhtul kuuleb Rolfi enda laule, erinevaid töötlusi ja filmimuusikat - näiteks kõlab «Gladiaatori» tunnusmuusika. Lavale astub ka üllatusesineja, kelle kohta lausus Rolf napisõnaliselt, et tegu on naisterahvaga, kes hiljuti teist korda emaks sai.