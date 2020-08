Tõnis Mägi: inimesed on viimasel ajal tähelepanelikumad ja soojemad

Kuigi Tõnis Mägist võib jääda mulje, et tegu on väga tasase mehega, lükkas ta selle väite raadio Elmar otse-eetris ümber: «Ei ole rahuliku meelega, käin ja tegutsen kogu aeg. Aga kui tuli teade, et ärge enam välja minge ja olge kodus, mõtlesin, et mine tea, milleks see hea on. Mööngem, et see oli veider mõte.» Tõnis Mägi järgis soovitusi täpselt: käis peaaegu 3 kuud jalutamas, luges, tegi sauna ja klaveri juurde sattus üpris harva. Kogu see vaiksem periood oli puhkuse eest ja midagi sai justkui selgemaks. Rütm oli hoopis teine kui see, mis piirangute leevenedes juulis algas. Juulis oli kontsert pea iga päev ja see on midagi, millega ta harjunud on. «Sõitmine on kõige keerulisem, muidu minu loomusele juulikuine tempo sobib,» ütles Tõnis Mägi.

Viimasel ajal on Tõnis Mägi märganud, et inimesed korraldavad kontserte oma koduaedades. «Need on niivõrd südamlikud, pigem kohtumised kui kontserdid,» jagas laulja oma tähelepanekuid, «märkan, et inimesed on tähelepanelikumad ja soojemad. Midagi on juhtunud küll, mustrimuutus on toimunud. Keerulisemalt öeldes paradigma muutus ja ma aiman seda suurelt.»

Küsimusele esinemispaiga olulisuse kohta vastas Tõnis Mägi saatejuht Tambet Indile nii: «Mingis mõttes annab ruum või koht kätte atmosfääri ja aura selle kohta, mis võib toimuma hakata. Kui lava on kõrge ja inimesed istuvad allpool, venitavad nad kaela ära. See on kohutavalt halb ja ebamugav. Lisaks ei pääse artist inimestele ligi, et silmast silma rääkida ja laulda.» Siiski on kontserdil kõige olulisemad kohaletulnud inimesed. Tõnise arvates teab tema publik juba viimased 5 aastat suhteliselt hästi, mida ta laulab. «Veenus» ja «Kuldaja rock'n'roll» on küll ägedad laulud, aga kontsertidel neid enam ei kuule. «Ma liigun edasi,» selgitas Tõnis Mägi, et ka «Koitu» ta reeglina ei laula.

Iga Tõnis Mägi kontsert on unikaalne, sest ta paneb kohapeal paika, millised laulud kõlavad. Ta küsib inimeste käest, mida nad soovivad ja reageerib publikule. «Hämmastaval kombel on mul päris hea mälu, seega ei pea ma vaatama teksti ega märkmeid harmoonia kohta,» rääkis laulja kontsertide köögipoolest.

Tõnis Mägi kõige uuem album «AO valgus» sai teoks koos muusikute Mihkel Mälgandi ja Ain Aganiga. Lood, milledest enamus on uued, tulid kiiresti. Laulja suurim soov oli, et ta saaks salvestada oma klaveriga Hermann, sest sellel pillil on fantastiliselt ilus toon. Nii võttiski helimees Mait Karm mikrofonid kaasa ning pooleteise päevaga laulis ja mängis Tõnis kogu materjali linti. Tema unistuseks oligi saada väga aus plaat. «Kui midagi kuskil ongi, siis see on päris, materjali ei ole lihvitud ja viilitud.» Lauludeks saavad tekstid peavad Tõnist kui loojat kõenatama: «Ma laulan pilti, mitte sõnu. Tahan inimsestele saata justkui video.» Nii ongi albumil Artur Alliksaare, Vladislav Koržetsi ja tema enda tekstid.

Järgmised võimalused Tõnis Mägi laval näha ja kuulda:

14. augustil akustiline kontsert koos Kärt Johansoniga Taevaskoja Salamaal

25. augustil Kalju Laval