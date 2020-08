Elmari muusikauudised

Justamendi plaadil «Aastaring» jagub laule igaks kuuks

Oktoobri lõpus 40. sünnipäeva tähistav ansambel Justament avaldas oma 8. singli eelmise aasta lõpus ilmunud plaadilt «Aastaring», millel on olemas laulud iga kalendrikuu kohta. Loo «August» viisi autor on Justamendi trummari Tiidu poeg Karl Kevad, kes on tuntud indie-rock bändist The Boondocks ja kes kujundas ka Justamendi kalendri ning tegi plaadikujunduse. «Augusti» sõnad kirjutas Marek Sadam, muusikavideo Rasmus Allikult.

Täitus 90 aastat päevast, mil sündis Eesti üks omanäolisemaid heliloojaid Veljo Tormis.

Veljo Tormise helilooming on midagi, mis on saanud otsekui eestluse omanäoliseks sümboliks. Veljo on kogunud meie, eestlaste, iidvana kultuuri - maailmatunnetuse, rahvalaulud ja muusika, sidunud need nagu rukkikõrred tüsedasse vihku ning toonud kodutalu vana palkrehe alla. Seal peksti terad ja tuulati, kuivatati. Siis viidi veskile. Pehmest jahust sai lõhnav leib. Selle leiva maitset teab pea iga eestlane. «Raua needmine», «Pikse litaania», «Ingerimaa õhtud», «Eesti ballaadid», «Sampo tagumine», «Helletused», filmi «Kevade» muusika. Seda, tugevalt turbast, suitsutarede lõhnast, lõpututest heinamaadest ning ugrilikkusest läbi imbunud laulude nimekirja võiks jätkata pikalt. Pikemalt kui mahuks ühe kauni suveõhtu kontsertkavasse.

8. augusti õhtul kogunesid Viljandi Pärimusmuusika Aita seda märgilist sündmust tähistama Eesti Rahvusmeeskoor, Tormis Quartet, Metsatöll ja mitmed regilaulude eestlauljad.

Merle Lilje tähistab lavajuubelit

Nelikümmend viis aastat kuulajaid rõõmustanud lauljanna usub, et on lavale sündinud, sest talle meeldib väga esineda ja ta naudib publikult saadavat tagasisidet ning energiat. Ansambel Laine kõrval on ta viimastel aastatel teinud ka edukat soolokarjääri. Kohe-kohe ilmub Merle Lilje teine sooloplaat «Valgus», mille repertuaar on ühtlasem ja meeleolult rahulikum. Uuele plaadile on jõudnud dzässilikumad ja bossanovalikud laulud. Plaadil «Valgus» teevad kaasa ka noored muusikud - saksofonist Nikita Korzoun ja kitarrist Laur Joamets. Merle Lilje on ilmuva albumiga väga rahul - tööd on olnud palju, aga see pakkus suurt naudingut.

