Loe, kes on Reet Linna lemmikud eesti muusikas

Teletöö algusaegadest meenutas Reet Linna, et ta visati kohe telepulti, millel oli õnneks ainult kolm nuppu, sest toona elektroonikat ei olnud ja muusikalise kuulmise ning rütmitunde abil sai esimene koorilaul ka salvestatud. «Higi jooksis, aga ära tegin!» kirjeldab Reet, kuidas ta toona «välja ujus». Tähtkujult kaksikud, istub teletöö talle valatult.

Pikk karjäär televisioonis on Reet Linnalt võtnud palju aega, aga teisalt andnud vastu palju tarkusi, toredaid kohtumisi, kolleege ja meeskondi, hetki, mida on raske sõnadesse panna. «Võib-olla on see banaalne ütlemine, aga kui teed, mida armastad, siis näed inimesi ja tööd teises valguses,» võtab ta ise kokku. Reet Linna unistuseks oleks teha koos meespartneriga õhtust meelelahutuslikku saadet, milles oleks kõike: natuke mängu, nalja ja muusikat.

Viimasel ajal on nähatavasti tänu rohketele kordussaadetele tekkinud eriti palju tänaval teretajaid, lisandunud on ka kõnesid esinemispakkumistega. «Populaarsus hakkab nagu natuke ära väsitama,» ütles Reet Linna naerdes, aga on märkamise eest tänulik, «see on mõõdupuuks, et oleme õiget asja teinud.» Läbi aastakümnete teatakse, et armastatud laulja ja saatejuht joob kohvi meega, nii ongi talle kingitud lugematuid purke mett, aga ka kirju, kaardikesi ja muud. «Villaseid sokke on nii palju, et oma eluajal ma neid küll ära kanda ei jõua!» hõiskas Reet ja tunnistas, et Eesti rahvas on väga armas ja tähelepanelik.

Sel aastal lükkas Reet Linna puhkust seoses telesalvestustega edasi. Pooleldi naljaga ütles ta, et väga talle puhata ei meeldigi, sest puhkus on üks aja ja raha raiskamine. Nagu paljud kaasmaalasedki, on Reet otsustanud sel suvel avastada Eestimaad ja on seda juba teinudki. Käimata on veel paaris väga olulises kohas - esiteks Arvo Pärdi Keskuses ja teiseks Alatskivi lossis. Reet Linna arvates on Eestis tore kõikidel aastaaegadel: «Armastan suve, aga väga suur kuumus mulle ei istu. Talve armastan ka, sest üritan ikka mäesuusatamisega tegeleda. Eelmine aasta läks selles mõttes täiesti tuksi, sest lund ei olnud ja ma ei jõudnud isegi Kuutsemäele. Tõukekelguga sain korra edasi-tagasi sõita.»

Henri Laumets ja Reet Linna FOTO: Raadio Elmar