Verekeskus vajab kiirelt verd

Tänahommikune seis numbritele otsa vaadates oli Ülle Kuusiku sõnul halb, veregruppidest A+, 0+ ja ka A- oli väga vähe, teisi pisut rohkem, kuid sedasi edasi töötada ei saa. Kui märtsis kehtestatud eriolukorra ajal ei vähenenud doonorite hulk oluliselt, siis juuli lõpu ja augusti algusega on vereloovutajaid oluliselt vähemaks jäänud. Põhjuseid selleks on mitmeid - näiteks kehtib puugihammustuse järgselt kahekuuline piirang vereandmisele ja inimesed on puhkusel.

Kõigi nende julgustuseks, kes on praeguseks saanud kutse tulla verd loovutama, kinnitas Ülle Kuusik, et doonorite jaoks on Verekeskuses eraldi sissepääs, seega ei pea nad mööda haiglat kõndima, B-korpusesse pääseb Lunini põiktänava kaudu ning doonorluse osakonna uks on kohe sissepääsu lähedal. «Kõik töötajad ja doonorid saavad isikukaitsevahendid ehk maskid, on võimalik käsi pesta ja desinfitseerida, samuti distantsi hoida,» täpsustas Ülle Kuusik, et muretseda pole vaja. Kõik inimesed, kes on kolm või rohkem korda verd andnud, saavad rakenduse eEdoonor kaudu täita kodus eelnevalt ära küsitluslehe, mida doonoril iga kord täita tuleb ja tänu selle läheb kogu protsess veel kiiremini.

Loomulikult oodatakse ka uusi doonoreid. Täpne info näidustuste ja muu kohta on kirjas Verekeskuse kodulehel, küsimuste puhul saab helistada 731 9362 või kirjutada edoonor@kliinikum.ee, seega vastused saab ka kohaletulemiseta. «Noored, terved inimesed võiksid kindlasti proovida verd loovutada,» julgustas Ülle Kuusik ja rääkis, et ka sõbrale doonorlust soovitada on hea mõte, kuid eelkõige peab inimene ise valmis olema ja tundma, et tahaks poroovida. «Enamasti minnakse vereloovutuselt ära hea enesetundega,» kinnitas ta.