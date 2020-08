Sander Õigus eesti muusika suurkujudest: kui Alender laulab, siis mina nutan

Elukutseline stand-up koomik Sander Õigus tunnistas raadiole Elmar, et koroonateemaliste naljadega ta täna veel publiku ette ei astu. «Kogu see viiruse teema on veel nii värske ja seetõttu tunnen, et hetkel on natuke vara antud nalju teha. Ma lihtsalt ei aima inimeste meelsust...niivõrd, kuivõrd oleme selle infotulva sees veel. Kevadisest täiskarantiinist saaks küll juba rääkida, kuid suuremas plaanis pole pilt sugugi selge. Tahan teada, mida inimesed teatud teemadest arvavad, kuidas nad tunnevad nende teemade keskel ja alles siis tean, kuidas pean koomikuna üles astuma....kas siis ujun vastuvoolu või pärivoolu. Kui mul vastavat infot pole, siis pimesi oleks väga raske nende naljadega välja tulla,» avaldas Sander Õigus.

«Minu koomiku töö seisneb paljuski publiku kuulamises ja vaatamises. Esinemistele eelneb alati teatud eeltöö. Kui ma tean, mida kuulajaskond teatud asjast arvab, siis on hea nii-öelda peale minna. Ma võin muidugi ka kohe mõnitades peale minna...kuid pean seejuures alati arvestama, et lähen populaarse arvamuse vastu,» lisas stand-up koomik oma töövõtete kohta.

Õigus sõnas, et tänavu suvel on olnud juba üksjagu esinemisi, kuid ülesastumiste korraldamine on olnud tavapärasest oluliselt teistmoodi «Alates juunist olen saanud laval olla, kuid publiku arv on oluliselt piiratud. Oleme pidanud palju inimesi ukse taha jätma....ja on olnud erakordselt palju desoaine pritsimist. Kuid sellele vaatamata olen sel suvel laval olnud juba üle kuuekümne korra,» lisas ta.

«Mulle on alati tundunud naerväärne suhtumine, mille kohaselt arvatakse, et eesti keeles justkui ei saa teha häid stand-up etteasteid...no mis mõttes?! Meil on väga ilus ja rikas keel. Meie keelel on palju laensõnu ning saksa- ja venekeelset terminoloogiat, selle peale annab nii põnevalt tugineda. Lisaks on suur pluss see, et emakeelse tekstiga annab suhestuda lapsepõlve mälestustega...saab ju kasutada näiteks nii-öelda vanaema sõnu ja tekitada selle lähenemisega nii võimsaid emotsioone,» rääkis Õigus, kes on koomikuna laval olnud juba ligikaudu kümme aastat.

Õigus on üles kasvanud Tartus, kuid täna elab Viljandimaal. «Mind on üles kasvatanud ema, kes on ametilt matemaatika õpetaja. Ka isa oli matemaatik, kuid ta hukkus Estonia katastroofis. Siinkohal shout-out kõikidele üksikemadele: te olete tšempionid! Mu suguvõsas on palju pedagooge, kuid samas on ka palju joodikuid...Eesti elu, mis teha,» lisas mees.