Karl Kruuda WRC etapi eel: lähen püüdma poodiumikohta, kuid olen rahul ka esikümnes

Eestis toimuva WRC etapini on jäänud ligikaudu kaks nädalat ja maailma parimate ralliässadega võistlevad ka mitmed kohalikud tegijad. Jälgime põnevusega 27-aastase Karl Kruuda tegemisi, kes samuti etapist osa võtab. Kruuda pole neli aastat MM sarjas osalenud, sportlane kinnitas raadio Elmar hommikuprogrammis, et tema sees olev põnevustase on maksimumtasemeni viidud.

«Eestis WRC etappi sõita - see väärib, et minu elevuse tase on hetkel kümne palli skaalal ikka kümne peal! Olen juba ligikaudu kümme aastat unistanud WRC karusselli teemadel. Üks unistustest on alati olnud see, et kunagi saaksin ka mina koos tippsõitjatega MM'il osaleda. Teine unistus oli see, et kas kunagi oleks võimalik ka Eestimaa pinnal WRC etappi sõita. See oli muidugi ka Urmo Aava üks suuri unistusi, mis nüüd ka lõpuks teoks saab,» rõõmustas Kruuda.

«Loodetavasti need kaks nädalat ei too nüüd ette suuremaid üllatusi, just selle asja valguses, mida me selle aasta alguses olema pidanud läbi elama. Väga loodan, et kõik läheb nii, nagu hetkel plaanitud on ja kogu etapp saab olema tõeliselt väga,» lisas Kruuda.

Kruuda hinnangul on WRC ralli samalaadselt populaarne autospordi ala, nagu on seda näiteks Vormel 1. «WRC populaarsus on tõusnud tänu asjaolule, et selle jälgimist on muudetud viimaste aastate jooksul märkimisväärselt lihtsamaks. See on selle ala juures kindlasti väga suur pluss, just fännide seisukohalt. Muidugi on riike, kus WRC on eriti sügaval rahva südames, pean silmas näiteks Portugalis, Argentiinas ja Mehhikos. Mul ei ole mitte kunagi olnud sellist fenomenaalset kuulsuse tunnet, nagu kogesin Mehhikos. Oli avatseremoonia aeg, avasin suvalises linnas oma autoukse ja rahvas tuli karjudes ning kõik elasid tohutult kaasa....ma tõmbasin autoukse ruttu tagasi kinni, sest tundsin lausa hirmu. See oli esimene ülemere etapp, võõras koht ja nii palju inimesi. Kuid aastaid hiljem läks see kõik mugavamaks. Ma arvan, et need, kes on täna WRC staarsõitjaid, kogevad igal etapil ikka täitsa superstaari tunnet. Vormel 1 on aga kuulsam pigem Aasia piirkonnas, sealt tuleb palju fänne ja jälgijaskonda taha. Küll see WRC ka sinna areneb,» rääkis Kruuda.

«Mina tahaks öelda, et WRC on sõidumeeste ala. Sa pead suutma igasse pimedasse kurvi keerata ja seda muidugi koos põhjagaasiga. WRC sõitjad on näidanud, et kõikide autodega on võimalik võita. Masina margil pole siin suurt vahet,» mainis noor rallisõitja.

Kruuda tegi juttu WRC etappi puudutavatest ettevalmistustest. «Mõni öö on hetkel rahutum kui teine, eks see ootusärevus ole ka muidugi suur. Tahaks juba ruttu rooli saada. Ma pole neli aastat sõitnud Volkswagen Polo R5 autoga. Nüüd tagasi selle auto rooli minna ja metsa vahel legende kirjutada....eks see alguse faas ole ikka veidi keeruline. Kokkuvõttes võib öelda, et päevad on hetkel väga pikad ja mõtteid on palju. Minu kaardilugeja Dale Moscatt tuleb Austraaliast, tema Eestisse tulek toob iga päev kaasa mingeid üllatusi. Kuid õnneks on siiamaani kõik lahenenud, loodetavasti nii jätkub ka edaspidi. Suutsin ta siia kutsuda nädala võrra varem, saame õnneks eelnevalt trenni teha ja harjutada. Inglise keel pole mu kodune keel, kuid õnneks on tegu Eesti oma teedega ja peame hetkel ka nädalase ettevalmistusega hakkama saama,» lisas ta.

«Vaatasin eile peale WRC etapi osalejate nimekirjale. Põnev oli uudistada, kellele ma siis konkurent olen. Mul on nii hea meel, et lõpuks tuleb kokku üle ootuste palju sõitjaid. Arvan, et sellest tuleb üks väga pingeline võistlus....Eestis on ju vahed väikesed ja kiirused suured, katsetel pole väga võimalik kellestki ette sõita või maha jääda. Kõikidel on otsast lõpuni suur pinge peal. Endast tuleb maksimum anda ja igat nurka tuleb lihvida. Omas võtmes annan endast kindlasti maksimumi, nii palju kui vähegi teha suudan,» lisas Kruuda.

«Loomulikult ma sihin kahe nädala pärast poodiumit, kuid kui olen kümne parima sees, olen samuti väga rahul. Lihtne see ei saa olema....kuid kui see oleks nii lihtne, siis saaksid sellega ju kõik võistlejad hakkama,» muigas Kruuda.

