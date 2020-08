Muusik Helen Adamson lubab endale ka tusaseid päevi: alati ei pea olema vikerkaared ja lilled!

«Meil on õnneks soe suveilm ka augusti lõpus....kõigile saab veel ilusat suve soovida, see on nii tore! Ma armastan päikest, soojust, ujumist, päevitamist, marjade söömist ja jalgrattaga sõitmist. Mulle meeldib kõik, mis suvega seotud. Loodan, et suvi mõjub kõigile nii hästi,» rõõmustas Helen Adamson raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusik andis hiljuti välja oma uue eestikeelse singli pealkirjaga «Veel». Singli visuaalidel poseerib Adamson alasti, muusik tegi sellise valiku eelkõige kunsti ja mitte niivõrd klikkide kogumise eesmärgil. «Kui sa oled artist ja lood midagi, siis koheselt tekib muusikaga ka teatud visuaal. Kui mul oleks olnud piisavalt raha, siis oleksin teinud sellele singlile ka «oi-oi-oi», millise video! Praegu valmis aga lihtsam isetehtud lüürika-video. Kui oli juba kindel, et lähen reisile Toscanasse, siis tahtsin minna kindlasti ka Terme di Saturnia kuumaveeallikate juurde. Minu hinnangul on see maailma üks ilusamaid paikasid! Seal tekkis ka idee, millist kaanepilti ma tahan oma singlile teha. Minu jaoks oli see ikkagi kunsti loomine ja pole sugugi niisama klikke tootva alasti pildi avaldamine,» kommenteeris Adamson.

Uue loo sõnum räägib naise ja mehe vahelisest armastusest. «Seetõttu ka visuaal pidi olema hästi puhas, voolav...ma ei oleks kuidagi ette kujutanud, et oleksin allikatel poseerinud koos riietega. See poleks lihtsalt sobinud! Lõin selle laulu oma hinge põhjast ja see on teinud mind mingis mõttes ka haavatavaks. Leian, et see on üsna suur julgus, kui sa annad tüki oma südamest välja. Minevikus oli klikkide arv mulle oluliselt tähtsam. Kuid olen ju kõigest inimene ja seetõttu ikka mõtlen, kuidas see pala mu fännidele meeldida võiks,» tunnistas muusik.

Adamson on küll suhtes, kuid on teadlikult otsustanud oma partneri teemadel mitte kommenteerida. «Olen oma fookuse suunanud väljast sissepoole. Tahan rohkem mõista oma sisemist maailma ja olla ise õnnelik. Need on ilmselt ka põhjused, miks olen laulmisest veidi kõrvale jäänud. Sisemaailma teemad huvitavad mind niivõrd palju, et otsustasin end antud valdkonnas ka rohkem harida. Läksin õppima pereteraapiat, lisaks sellele kavatsen ülikoolis psühholoogia alal täiendada,» lisas ta.