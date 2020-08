Liha grillimise nipp Anne Veskilt: teate, see toit lihtsalt sulab suus!

Enamik meist on kokku puutunud grillimisega. Tundub, et mis seal siis ikka nii erilist? Söed alla, tuli üles ja lihapoolis läheb juba küpsetamisele - kui raske see ikka olla saab? Kuid alati tulevad kasuks äraproovitud head nipid, millega saab grillipeol särada ja oma külalistele parimatest parimaid hõrgutisi pakkuda.

Anne Veski rääkis grilltoidu valmistamisest ja tõi välja häid nõuandeid, millega saab toitu veelgi maitsvamaks muuta.

«Ühe toreda pühapäeva juurde käib alati grillimine ja veel toredam, kui seda saab ette võtta koos oma kallite naabritega. Meil on äärmiselt toredad naabrid. Me ei pea ühist toidugrillimist sugugi kaua ette planeerima - peaasi, et oleks ilus ilm ja vaba aeg, tavaliselt lepime kokku eelmisel õhtul,» rääkis Veski.

Veski lisas, et grillahju kõrval toimetab tavaliselt naabrimees. «Temal tuleb otsene tule peal grillimine kõige paremini välja! Meil on kombeks üks lihavalmistamise viis. Lugesin, et see pole küll kõige tervislikum, kuid see toimib tõesti kõige paremini! Ostame eelmisel päeval korralikud lihatükid valmis, määrime majoneesi ja lihamaitseaine sisse ning hakkame järgmisel päeval grillima. Teate, see liha lihtsalt sulab suus, liha jääb niivõrd pehme. Mina teist nii head retsepti pole veel avastanud,» soovitas muusik.

«Juurvilju me eriti hästi grillida ei oska. Oleme tulele küll suvikõrvitsat pannud, see jäi nii ja naa. Kuid hõbepaberi sees oleme küpsetanud lõhet koos soola, tilli ja võiga. Jätame selle kala siis omas mahlas vaikselt küpsema ja tuleb samuti väga maitsev roog - see on ka meie pere suur lemmik,» lisas Veski.

Veski märkis, mis grilltoidu juurde hästi kõrvale sobib. «Mehed tahavad liha kõrvale keedetud kartulit. Tihti teeme ka täiesti tavalist eestlastele tuntud salatit, kuhu kuuluvad traditsioonilised tomat, kurk, sibul ja till. Kuid miskipärast meile viimasel ajal meeldib hoopis nii, et kõik asjad oleksid eraldi. Paneme kaussi terved tomatid, kurgid, tilli ja sibula ning igaüks saab endale sobiva salatisegu ise valmis teha. Nii võib kindel olla, et kõik saab alati ära söödud. Mu mehele selline «sega-pudru-kapsas» ei meeldi, temal peab kõik konkreetselt eraldi olema,» rääkis ta.

Muusik tunnistas, et lilled talle alati meeldivad, kuid suvel on tore kingituseks saada ka muud rohelist kraami. «Eile tuli mu sõbranna Tartust Tallinnasse ja tõi mulle kingituseks terve kotitäie oma kasvatatud tomateid ja kurke! Õhtul tulime peale esinemist koju ja sõime tõelist dieettoitu. Oma aia kraamil on ikka hoopis teine maitse. Ma ei tea, mida nad sellele poekraamile sisse panevad....kuid, seda võib küll öelda, et oma aias kasvatatud saadused on kõige maitsvamad,» avaldas Anne Veski.