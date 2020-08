Urmo Aava WRC etapi korraldamisest: tahan, et kõik planeedi inimesed küsiksid, mis koht see Eesti küll on?

5. Chalice «Minu inimesed» (J. Kasar)

«Valin oma lemmiklugusid kogu combo pärast. Mulle tundub, et tublidel artistidel ja loojatel on mingid kunstiteosed, mis tulnud kusagilt universumist. Lugu «Minu inimesed»....ka see teos on tulnud justkui kusagilt kõrgemalt. Ma ei ütle, et Kasar ei ole seda ise loonud. Lihtsalt, sellel palal on mingi väga eriline jõud või see on loodud väga erilise väega. Laul tabab mõtet nii hästi....need olemegi ju meie, «meie inimesed,» sõnas Aava.

6. Marek Sadam / Sadamasild «Siis tulen, siis jään» (P. Laikre; sõnad M. Sadam)

«Kuna ma ise laulda ei oska, siis ma ei oska hinnata ka artistide laulmisoskust. Mulle tundub, et Sadama laulmisoskus on piisavalt hea, kuid ta on ka suurepärane luuletaja! Ta oskab hästi sõnadega ümber käia ja ta voolib huvitavaid ning mitmevärvilisi mõtteid. Need on sellised mõtted, mille peale ma ise ei oskaks tulla,» rääkis Aava.

7. Siiri Sisask «Mis maa see on» (S. Sisask, T. Kõrvits; sõnad P. Volkonski)

«Olen selle loo taasleidnud, see on ilus laul, eriti just laulupeo versioon. Korraldades WRC rallietappi, tahame seda teha maailmamõttes uuenduslikult. Kasutame Eesti riigi võimalusi ja võimekust. Tahaksin, et kogu planeedi elanikel, kes saavad sellest WRC etapist osa, tekiks küsimus, mis maa see Eesti on? Seda muidugi kõige paremas võtmes. Siiri laulus on küll natuke kurvastust, et näiteks meie maal pole ühtegi mäge. Kuid võime sellele vaadata ka niipidi, et siis ongi suur rõõm sõita kuhugi mägedesse! See on nii äge, et meil on neli aastaaega. Lõuna-Euroopas on inimesed just tigedad: jälle see päikesepaiste!? Meie saame ju kõike kogeda. Ma ütleks, et see laul on mingis mõttes tänavuse Rally Estonia hümn,» sõnas mees uhkelt.

8. Mari Jürjens «Pühendus» (M. Pokinen)

«Toon siin hästi palju paralleele Mick Pedaja loominguga. Selles muusikas on aga rohkem jumalikku või usklikku joont, just see mind paelub. Olen oma usku....usun universumisse, teatavas mõttes jumalikusesse, kogu elu ilusse ja ka valusse. Ma pole ühegi koguduse liige, usun, et oleme jumalikkuse osa iga päev. See, kuidas ma midagi loon, võtan või jätan....see ongi mingis mõttes minu usk. Rääkides veel sellest laulust, mu lapsed seda muusikat kuulata ei taha, kuid naisele meeldib see samuti. Selle laulu saatel on hea mõtiskleda omi mõtteid...õhtul kamina ees läheks juba liiga deep'iks ja saaks üledoosi, kuid autoga sõites kuulata on täiesti okei,» sõnas Aava.

9. Metsakutsu «Aknad lõpuni all (R. Olbri)

«Ma vaatan elu laia spektriga, sarnaselt suhtun ka muusikasse. Kuulan väga erinevat muusikat. Leian, et erinevad žanrid täiendavad teineteist...ja mind ka. Kui nüüd Mari Jürjensi juurest tulla ja jõuda Metsakutsu loo juurde, võiks öelda, et ühe muusika on ühes ja teise oma täiesti teises nurgas. Kuid ka Metsakutsu loomingus on väga huvitavaid mõtteid, see looming on ürgselt mehelik, veidi ka ka macho'lik. Iga mees on natuke poisike, mina tunnen selles loos ära oma poisiliku külje,» muigas Aava.

10. Tommy Cash «Pussy Money Weed»

«Tommy Cash on võtnud väga julgelt oma tee käia. Ta lihtsalt läheb, tahab ja usub. Ma pole temaga isiklikult tuttav, kuid mulle tundub, et tema tee artistiks kujunemisel pole olnud liiga kerge. Ta on nii teistmoodi, kuid arvan, et ta on nii kõige õnnelikum. Loodan väga, et ta murrab selle erilisusega end maailmas veelgi kõvemini läbi. Saan aru, et tihti on see ka finantsidega seotud, kuid mulle meeldib kui loomingu erinevad tahud on lõpuni tehtud. Tommy Cashi videod on päris rajud, samas on need kuidagi nii naturaalsed. Videod ei tohiks muutuda koormavaks järelkäruks, tema videod on kindlasti veduri osad,» lisas Urmo Aava.

Kuula täispikka saadet koos lauludega SIIN: