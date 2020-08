Elmari saatejuht jagas oma esimese rallisõidu kogemusi: liuglesime läbi kurvide, 150 km/h!

«Istusin päris ralliautos, kaardilugeja kohal. Sõitsime kiirusel 150 km/h, ikka külg ees ja liuglesime aina kurvidest läbi. Hirmu ma ei tundunud! Teadsin, et roolis on tõeline professionaal ning auto on igati turvaline. Autos olid pea kohal erinevad lülitid, mis mõeldud hädaolukorra puhul kasutamiseks, see lisas turvatunnet veelgi. Rallirada oli teistele liiklejatele suletud ja kõik oli nii nagu peab. See oli lihtsalt nii äge,» muljetas raadio Elmar saatejuht Priit Rand.

Rand kutsus raadio Elmar päevaprogrammi selle sama ralliauto piloodi, eduka noore rallisõitja Egon Kauri. «Minu sõidustiili puhul toimib rahulik lähenemine. Kõik peab olema alati väga läbimõeldud, et üllatusi vähe oleks. Ka minu kaardilugeja Silver Simm on sarnase iseloomuga, meie kooslus toimib päris hästi. Kui üks pilootidest peaks närvitsema, siis see ajab ju ka teise närvi....sellisel juhul on see õige rütm väga raske tulema,» toonitas Kaur.

Kaur ja Rand sõitsid rallit väga erilises masinas, milleks oli isetehtud prototüüp auto. «Aastal 2016 tulime Mitsubishi Lancer Evolutioniga Eesti meistriteks. Tahtsime teha järgmist sammu. Rallimaailmas tuntud R5 tüüpi võistlusauto jäi natuke kalliks ja pidime otsima alternatiive - nii ehitasimegi oma auto. Sellel pidi olema võimalikult sarnane kiirus R5'le. Tegime kõik täitsa nullist, võtsime kere ja hakkasime selle ümber tehnikat arendama,» sõnas Kaur ja lisas, et said sama autoga tänavusel Lõuna-Eesti Rallil tubli 13. koha. «Lõuna-Eestis on alati väga nauditavad ja kiired katsed. Läksime kurvidesse 180 km/h, paljudele välismaalastele oli see suureks üllatuseks,» muigas Kaur.

Kaur lisas, et isetehtud masinaga Rally Estonia WRC etapil osaleda ei saa, sest antud masin ei vasta rahvusvahelistele nõuetele. Entusiastide abiga korjatakse hetkel raha, et saaks osaleda mõne teise masinaga Rally Estonial. «Võistluse eelarve on tänaseks koos! Käesoleval nädalal tegeleme sellega, et saaksime ka testimise eelarve kokku. Lõuna-Eesti Ralli näitas, et me polnud isegi prototüübiga väga kaugel tippklassi sõitjatest. Praegu näeme, et kõige suuremaks takistuseks võib saada R5 autoga kohanemine. Meil on vaja testimise kilomeetreid, kuid hetkel neid veel pole. Meid saab aidata stardipaik.ee platvormi kaudu,» sõnas noor rallisõitja.

Lisaks tippklassi rallisõidule, tegeleb Kaur ka koolitustega. Kaur Motosport on üks tuntumaid ralli- ja sõidukoole terves Baltikumis. «Kooli võib tulla niisama oma sõiduoskust lihvima, seda eriti talvel, kui on olemas jäärajad. Meie põhitegevuseks on aga rallisõitjate koolitamine, maast madalast kuni tippu välja,» sõnas Kaur.