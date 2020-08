ABC rallihuvilistele: millised on parimad võimalused WRC rallietapi jälgimiseks?

Rally Estonia meediajuht Margus Kiiver selgitas raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas sujuvad korraldustiimi ettevalmistused peagi asetleidva suursündmuse valguses. «Korraldustöödega ollakse hetkel sellises staadiumis, et peagi hakkame kolima Tallinnast Tartusse. Osad tiimi liikmed on küll juba Lõuna-Eestis kohal, kuid paljud on veel minemas. Ralliteedel on suur töö juba ära tehtud. Nüüd hakkame rajama juba pealtvaatajate alasid ja nendega seonduvaid ehitisi. ERM'i ümber käib samuti üksjagu toimetamist, et WRC karavan saaks sujuvalt saabuda ja laagrit hakata paigaldama,» täpsustas sündmuse meediajuht.

«Paljud meeskonna liikmed töötavad ööpäevaringselt palehigis. Mõni ei saa isegi aru, mis päev parasjagu on. On erakordselt põnev, kuid samas ka väga kiire aeg,» kirjeldas Kiiver rallietapi ettevalmistust.

4. augustil paisati müüki 16 000 rallipassi, Kiiver selgitas, et uusi passe müüki enam ei tule. «Rallipasside müügile tõmmati tõepoolest joon alla. Need, kes passidest ilma jäid, saavad rallietappi jälgida Postimees Grupi kanalite kaudu: Kanal 2, Kanal 12 ja loomulikult raadio Elmarist, mis on tänavu ametlik ralliraadio. Raadiost saab alati kõige täpsema ja kiirema info kätte,» lisas korraldaja.

Kiiver sõnas, et möödunud nädalavahetusel toimunud Lõuna-Eesti Ralli oli WRC etapi heaks testürituseks. «Teede iseloom oli suhteliselt sama, nagu saab olema ka septembri alguses toimuval WRC etapil - katsed saavad olema kiired ja pinnas ning piirkond sarnane. Täna me muidugi täpselt ei tea, millise eesmärgiga erinevad tehase meeskonnad Lõuna-Eesti rallile tulid. Teame aga seda, et meeskondade võistlus- ja testipaus on olnud päris pikk. Tasapisi on hakatud taas testima ja võistlema, iga läbitud kilomeeter on väga väärtuslik,» kirjeldas ta.

«Sõitjatele on eesolev etapp päris korralik väljakutse. On ikka karm, kui sa tuled tagasi pikemalt võistluspausilt ja saad kohe lajatada Lõuna-Eesti kiiretel ja hüpetega palistatud teedel. See on paljudele tõeline väljakutse. Leian, et Lõuna-Eesti Ralli testi oli paljudele meeskondadele väga vaja,» lisas Kiiver.

Kiiver täpsustas, et kuigi Lõuna-Eesti teid kirjeldab hea voolavus, peab korraldusmeeskond siiski hoolikalt jälgima, et ralliteed ei saaks etapil olema liiga kiired. «Kui teed on liiga kiired, siis me teeme endale karuteene. On öeldud, et autoralli maailmameistrivõistluste sarjas ja üldse kehtestatud reeglite alusel ei saa tõusta kiiruskatse keskmine kiirus üle 130 km/h. Soomlaste kuulus Ouninpohja kiiruskatse on hea näide, kus keskmine kiirus tõusis üle 130 km/h ja korraldajad pidid katse nii-öelda pooleks tegema, nii suudeti kiirus alla viia. Püüame leida oma teede puhul selliseid kohti, kus saame ehitada uusi lõike ja seeläbi kiiruseid vähendada. Aja jooksul on need teed ju koguaeg sarnased, muutunud on lihtsalt autode võimekus. WRC autod püsivad maa küljes palju paremini kinni tänu oma korralikule survejõule, loomulikult lähevad nende kiirused siis palju suuremaks, kui tavalistel ralliautodel,» selgitas ta.