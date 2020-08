Lenna Kuurmaa liitub raadioga Elmar: olen ülimalt rõõmus, see on parim ja ainus Eesti muusika raadio meie maal

Uus saade «Manna ja Lenna» tuleb lõbus, positiivne ja teemad, mida naised kajastavad, on seinast seina. Sageli räägivad Manna ja Lenna väga isiklikel teemadel. Kindlasti julgustatakse kuulajaid oma arvamust avaldama ja mängitakse üheskoos ägedaid raadiomänge. Kindlasti jõuavad eetrisse põnevad jutuajamised tuntud ja vähemtuntud muusikutega.

«Minu jaoks seostub raadio Elmar märksõnadega: positiivne, muhe ja kodumaine,» sõnas Kuurmaa ja lisas, et tema peamine missioon saatejuhina on tekitada kuulajates häid tundeid ja emotsioone.

Kuurmaa lisas, kuivõrd olulist rolli on raadio mänginud tema lapsepõlves. «Väga varajases lapsepõlves olin kindel unejuttude kuulaja, kella pealt igal õhtul! Ja mulle meeldisid need eakate õnnesoovid....need olid lihtsalt nii armsad. Raadio kuulamisega meenuvad legendaarsed saatejuhtide hääled, unejuttude puhul oli suur lemmik muidugi Salme Reek. Lapsepõlvest tuttavaid hääli armastan siiani,» meenutas peagi kolmandat korda emaks saav Lenna.

Raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik tunneb ülimat heameelt, et Lenna on otsustanud Elmari perega ühineda: «Lenna looming ja hääl on raadio Elmar kuulajatele alati väga meeldinud, nüüdsest saavad kuulajad temast ja tegelikult ka minust eetris veelgi rohkem teada. Koos pakume esmaspäeviti hoogsat ja positiivset programmi, millega kogu nädal mõnusalt käima lükata.»